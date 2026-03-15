76-летний Михаил Поплавский рассказал, какая у него пенсия: самая большая среди звезд (фото)

Шоумен и президент Киевского национального университета культуры и искусств в 2025 году получил от государства более 283 тыс. грн пенсии. Данные о выплатах стали известны из его ежегодной декларации, обнародованной 5 марта.

Согласно документу, общая сумма пенсионных выплат Поплавского за год составила 283 320 грн. В среднем это примерно 23 610 грн ежемесячно.

Этот показатель является одним из самых высоких среди украинских публичных деятелей пенсионного возраста, которые открыто сообщали о размере своих государственных выплат.

Для сравнения, в 2024 году Поплавский задекларировал 273 845 грн пенсии — почти на 10 тыс. грн меньше, чем по итогам 2025 года.

Михаил Поплавский Фото: Instagram

Кроме пенсии, значительную часть его доходов составляет заработная плата. За год Поплавский получил 827 691 грн в Киевском национальном университете культуры и искусств. Еще 780 327 грн он задекларировал как зарплату по совместительству в частном заведении "Киевский университет культуры".

Відео дня

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Многолетний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность. Причина заключается в том, что у него закончился контракт.

Поплавский недавно встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, его женой Екатериной Ющенко и младшим сыном Тарасом Ющенко.

Кроме того, шоумен презентовал книгу "Университеты" Михаила Поплавского" в Киевском университете культуры. Презентацию посетили студенты и преподаватели, после чего автор провел автограф-сессию и подарил присутствующим новую книгу.