Поплавский больше не ректор КНУКиИ: должности могут потерять еще ряд руководителей ЗВО

Многолетний ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский потерял свою должность. Причина заключается в том, что у него закончился контракт.

До этого он уже дважды возглавлял это заведение высшего образования, и теперь на его место придет другой человек. Об этом сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на собственные источники.

Почему Поплавский потерял свою должность

Заместитель министра образования Николай Трофименко объяснил, что действующее законодательство предусматривает, что ректор не может находиться на должности более двух сроков. По завершению второго он должен покинуть должность, а университет должен возглавить человек.

В то же время он предупредил, что новые высшие учебные заведения не могут быть образованы, чтобы то или иное лицо сохраняло свою должность ректора больше, чем два срока.

Сам Михаил Поплавский пока не комментировал новость о возможной потере должности.

Трофименко также сообщил, что в Украине сейчас продолжается укрупнение высших учебных заведений, из-за чего ректоры также могут терять должность.

Другие ректоры также могут потерять должности

Николай Трофименко объяснил, что есть еще немало ректоров университетов, у которых завершается их второй срок. Поэтому в МОН ожидают проведения выборов новых ректоров.

В целом, по его оценке, должность могут потерять около 50 ректоров университетов.

В качестве примера успешных выборов он привел университет "Львовская политехника":

"Мы видели выборы во Львовском национальном университете Франко и во Львовской политехнике. Абсолютно прекрасная, демократическая, сознательная процедура. И это был праздник демократии в зрелом, эффективном коллективе обоих университетов: 8-9 кандидатов, дебаты, стратегии, видение, второй тур".

Такой подход Трофименко назвал "стильным и красивым", поэтому он хотел бы увидеть его по всей стране.

В феврале 2025 года выпускница Киевского национального университета культуры и искусств Владислава Коренная в рамках движения #НеМовчи поделилась историей об инциденте, произошедшем во время ее обучения. По ее словам, Михаил Поплавский предлагал ей сыграть в бильярд, где проигрыш означал оплату или деньгами, или поцелуем.

Ранее Фокус рассказывал, что еще в 1993 году Поплавский возглавил Университет культуры, который сегодня превратил в один из самых популярных вузов страны.