Михаилу Поплавскому — 75: чем прославился легендарный ректор (фото, видео)

Многие годы народный артист популяризировал украинскую песню и даже успел попасть в Книгу рекордов Гиннеса. В 1993 году он возгласил Университет культуры, который сегодня превратил в один из самых популярных ВУЗов страны.

В четверг, 28 ноября, свой юбилей празднует народный артист Украины Михаил Поплавский. Ему исполнилось 75 лет, однако он продолжает дальше активную профессиональную деятельность. Отпраздновать этот день он планирует уже после победы в войне проведением концерта под названием "Украина, вперед".

Таких людей, как Михаил Поплавский, можно смело называть self-made — человек, который сделал себя самостоятельно. Начинал он свой путь в качестве простого парня из села Кировоградской области и кропотливый труд сделал из него успешного и известного человека, ректора, политика, общественного деятеля, мецената, продюсера и популяризатора украинских песен.

Вера в себя стала для артиста мотивом непреодолимого стремления идти своим украинским путем и поэтому Михаила Поплавского можно назвать новатором, который эффективно строит будущее и творит не по шаблонным схемам, а детально просчитывает каждый шаг, тем самым уверенно прокладывая свою дорогу к успеху.

Михаилу Поплавскому исполнилось 75 лет Фото: Соцсети

Статус ректора: как Поплавский возглавил университет

В новом статусе перед общественностью Михаил Поплавский предстал в 1993 году, став ректором Университета культуры. На тот момент это было малоизвестное учебное заведение всего с двумя факультетами.

Михаил Поплавский возгласил Университет культуры в 1993 году Фото: Instagram

Артист решил использовать для популяризации ВУЗа нестандартные и креативные методы, который порой даже казались эпатажными. Например, одним из новых проектов стал "Поющий ректор как технология", который изначально возмутил представителей украинского шоу-бизнеса, но тем самым привлек внимание общественности — миссия была выполнена.

Сегодня это университет будущего, успех которого базируется на инновационных технологиях обучения, мощном профессорско-преподавательском составе, коммуникационных стратегиях и успешном диджитал-маркетинге. Киевский национальный университет культуры и искусств уже четыре года подряд возглавляет рейтинг лучших вузов культуры и искусств Украины.

Популяризатор украинской песни: чем еще прославился Поплавский

Юбиляр известен по всей стране как автор идеи и генеральный продюсер огромного количества национальных проектов культуры и искусств, которые направлены на то, чтобы популяризировать украинские песни.

В частности речь про:

Всеукраинский детский телевизионный детский конкурс "Крок до зірок" (с 1997г);

телепрограмма "Наша песня" (с 2004 года), которая со временем изменила название и приобрела статус Национальной музыкальной премии "Украинская песня года";

Шевченковские вечера "Мы дети твои, Украина!" (с 2008 года);

концерты к Международному Дню матери "Мама, вечная и любимая" (с 2008 года).

Особое внимание стоит уделить телемарафону 2012 года под названием "Песня объединяет нас!". Этот проект вошел в мировую книгу рекордов Гиннеса как "Самый продолжительный музыкальный телемарафон национальной песни в прямом эфире". В течение 5 суток в прямом эфире звучала украинская песня: 110 часов, 3 минуты и 27 секунд с 29 марта по 2 апреля.