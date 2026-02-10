Поплавський більше не ректор КНУКіМ: посади можуть втратити ще низка очільників ЗВО

Багаторічний ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський втратив свою посаду. Причина полягає в тому, що в нього закінчився контракт.

До цього він вже двічі очолював цей заклад вищої освіти, тож тепер на його місце прийде інша людина. Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела.

Чому Поплавський втратив свою посаду

Заступник міністра освіти Микола Трофименко пояснив, що чинне законодавство передбачає, що ректор не може перебувати на посаді більше двох термінів. По завершенню другого вона має залишити посаду, а університет має очолити людина.

Водночас він попередив, що нові заклади вищої освіти не можуть бути утворені, аби та чи інша особа зберігала свою посаду ректора більше, ніж два терміни.

Сам Михайло Поплавський наразі не коментував новину про можливу втрату посади.

Трофименко також повідомив, що в Україні наразі триває укрупнення закладів вищої освіти, через що ректори також можуть втрачати посаду.

Інші ректори також можуть втратити посади

Микола Трофименко пояснив, що є ще чимало ректорів університетів, у яких завершується їхній другий термін. Тож у МОН очікують на проведення виборів нових ректорів.

Загалом, за його оцінкою, посаду можуть втратити близько 50 ректорів університетів.

Як приклад успішних виборів він навів університет "Львівська політехніка":

"Ми бачили вибори у Львівському національному університеті Франка і у Львівській політехніці. Абсолютно прекрасна, демократична, свідома процедура. І це було свято демократії у зрілому, ефективному колективі обох університетів: 8-9 кандидатів, дебати, стратегії, бачення, другий тур".

Такий підхід Трофименко назвав "стильним і красивим", тож він хотів би побачити його по всій країні.

У лютому 2025 випускниця Київського національного університету культури і мистецтв Владислава Коренная у межах руху #НеМовчи поділилася історією про інцидент, що стався під час її навчання. За її словами, Михайло Поплавський пропонував їй зіграти в більярд, де програш означав сплату або грошима, або поцілунком.

Раніше Фокус розповідав, що ще у 1993 році Поплавський очолив Університет культури, який сьогодні перетворив на один із найпопулярніших ВНЗ країни.