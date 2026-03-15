76-річний Михайло Поплавський розказав, яка у нього пенсія: найбільша серед зірок (фото)

Шоумен і президент Київського національного університету культури та мистецтв у 2025 році отримав від держави понад 283 тис. грн пенсії. Дані про виплати стали відомі з його щорічної декларації, оприлюдненої 5 березня.

Згідно з документом, загальна сума пенсійних виплат Поплавського за рік становила 283 320 грн. У середньому це приблизно 23 610 грн щомісяця.

Цей показник є одним із найвищих серед українських публічних діячів пенсійного віку, які відкрито повідомляли про розмір своїх державних виплат.

Для порівняння, у 2024 році Поплавський задекларував 273 845 грн пенсії — майже на 10 тис. грн менше, ніж за підсумками 2025 року.

Окрім пенсії, значну частину його доходів становить заробітна плата. За рік Поплавський отримав 827 691 грн у Київському національному університеті культури та мистецтв. Ще 780 327 грн він задекларував як зарплату за сумісництвом у приватному закладі "Київський університет культури".

