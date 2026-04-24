Ведучий "Миколиної погоди" здивував розміром своєї пенсії (фото)

Ведучий програми "Миколина погода" Микола Луценко розповів, як змінилася його пенсія з початком повномасштабної війни. За його словами, виплати скоротилися майже вдвічі через інфляцію.

До 2022 року пенсія Луценка наближалася до максимальної і становила близько 25–26 тисяч гривень. Однак після початку війни економічна ситуація суттєво вплинула на доходи, і, як він зазначив в інтерв’ю "РБК-Україна Life", її розмір фактично "всох наполовину".

"Пенсія в мене наполовину всохла. Інфляція. Я 2014 року йшов на пенсію — дуже у мене непогана пенсія була. Ближче до максимуму, приблизно 25–26 тисяч гривень", — поділився ведучий.

Ведучий Микола Луценко Фото: YouTube

Попри це, Луценко підкреслює, що нинішні труднощі є спільними для всіх українців. Він також наголосив, що в умовах війни важливо, що держава продовжує виплачувати пенсії та проводить їхню індексацію.

"Це об’єктивно. В усіх так. Це просто стан нашої економіки, особливо зараз. Взагалі у таку годину, коли війна, але постійно платять, навіть індексацію роблять — це теж я розумію, що не так просто", — додав він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

76-річний Михайло Поплавський розказав, яка у нього пенсія.

Відомий режисер розкрив гонорари найпопулярніших акторів України. За його словами, виконавці ключових ролей можуть отримувти за одну зміну від 10 тисяч до 40 тисяч.

Крім того, українські артисти встановлюють високі ціни за приватні виступи, і деякі гонорари сягають понад мільйон гривень.