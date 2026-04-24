Ведучий "Миколиної погоди" здивував розміром своєї пенсії (фото)

Ведучий Микола Луценко | Фото: Facebook

Ведучий програми "Миколина погода" Микола Луценко розповів, як змінилася його пенсія з початком повномасштабної війни. За його словами, виплати скоротилися майже вдвічі через інфляцію.

До 2022 року пенсія Луценка наближалася до максимальної і становила близько 25–26 тисяч гривень. Однак після початку війни економічна ситуація суттєво вплинула на доходи, і, як він зазначив в інтерв’ю "РБК-Україна Life", її розмір фактично "всох наполовину".

"Пенсія в мене наполовину всохла. Інфляція. Я 2014 року йшов на пенсію — дуже у мене непогана пенсія була. Ближче до максимуму, приблизно 25–26 тисяч гривень", — поділився ведучий.

луценко миколина погода
Ведучий Микола Луценко
Фото: YouTube

Попри це, Луценко підкреслює, що нинішні труднощі є спільними для всіх українців. Він також наголосив, що в умовах війни важливо, що держава продовжує виплачувати пенсії та проводить їхню індексацію.

"Це об’єктивно. В усіх так. Це просто стан нашої економіки, особливо зараз. Взагалі у таку годину, коли війна, але постійно платять, навіть індексацію роблять — це теж я розумію, що не так просто", — додав він.

