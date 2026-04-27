Холод, шквалы и ливни: когда в Украину наконец-то вернется весеннее тепло

Этой весной Украина все чаще живет не по календарю, а по штормовым предупреждениям. Сильный ветер, ливни и резкое похолодание снова накрыли страну, оставив без света сотни населенных пунктов и повредив дома, авто и инфраструктуру. Кое-где непогода привела даже к человеческим жертвам. Фокус выяснил, когда в Украину вернется потепление.

Сильный ветер, ливни и грозы снова напомнили украинцам, насколько опасной может быть непогода даже весной. В нескольких регионах страны шквальные порывы ломали деревья, срывали крыши, повреждали автомобили и оставляли тысячи людей без света. Кое-где стихия привела и к трагическим последствиям — есть погибшие и пострадавшие.

Непогода накрыла страну: что известно

Мощный циклон с сильным ветром, дождями и грозами охватил сразу несколько областей Украины. Самая сложная ситуация зафиксирована в западных, центральных и северных регионах. По данным спасателей, из-за падения деревьев, обрывов линий электропередач и повреждения инфраструктуры без электроснабжения остались сотни населенных пунктов.

Відео дня

В Киеве и области порывы ветра валили деревья прямо на дороги и припаркованные автомобили. Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой областях шквальный ветер повреждал кровли жилых домов и административных сооружений. В некоторых районах движение транспорта было затруднено из-за поваленных деревьев и подтопления.

Синоптики объясняют: причиной стал активный атмосферный фронт с резким перепадом температур и давления. Именно такие условия провоцируют шквалы, когда порывы могут достигать 20-25 метров в секунду, а иногда и больше.

Особенно опасными такие явления становятся в городах, где старые деревья, рекламные конструкции и слабо укрепленные крыши первыми не выдерживают удара стихии.

Шквалы, холод и прогноз на потепление: что говорят синоптики

Синоптик Наталья Диденко объясняет: сильный ветер, который накрыл Украину в последние дни, связан с прохождением холодного атмосферного фронта. Именно он вызвал резкий контраст между теплыми и холодными воздушными массами, что и привело к шквалам.

По ее словам, сильным считается ветер с порывами 12-14 метров в секунду, а штормовой начинается уже от 15 м/с. Именно такой ветер может наносить реальный ущерб — ломать деревья, срывать крыши и повреждать автомобили.

"Холодный воздух с севера тяжелый, он буквально давит на теплый воздух, который поднимается вверх и сопротивляется. В этой зоне контраста и возникает сильный ветер. Фактически это борьба двух разных воздушных масс", — объясняет Фокусу Диденко.

Синоптик отмечает, что сам по себе сильный ветер для Украины не является аномалией — такие явления случаются довольно часто именно во время прохождения атмосферных фронтов. Самыми опасными остаются не столько постоянные потоки воздуха, сколько внезапные порывы, которые трудно точно спрогнозировать.

"Порыв — это локальное и часто непредсказуемое явление. В одном месте он может сломать дерево, а в нескольких метрах рядом — нет. Именно такие микропроцессы и создают наибольшую опасность", — говорит она.

По прогнозам Диденко, сегодня сильный ветер еще будет сохраняться, завтра также останется порывистая погода, однако постепенно ситуация начнет стабилизироваться. Вместе с тем украинцев больше волнует не сам ветер, а затяжное похолодание.

По предварительным прогнозам, потепление в Украине ожидается в конце этой недели или в начале следующей. Ориентировочно более комфортная весенняя температура может вернуться уже с 4 мая, однако синоптик просит относиться к этим прогнозам осторожно, ведь погодные модели сейчас очень нестабильны.

Самые громкие ураганы в Украине за последние годы

Украина уже не впервые переживает подобные стихийные удары.

Один из самых масштабных ураганов произошел в июне 2020 года на западе страны. Тогда сильные дожди, шквалы и паводки накрыли Ивано-Франковскую, Черновицкую, Львовскую и Тернопольскую области. По данным ГСЧС, было подтоплено почти 14,5 тысячи домов, погибли люди, а масштабы паводка называли крупнейшими за последние десятилетия.

Также Государственное агентство водных ресурсов отмечало, что убытки от паводков 2020 года оценивались в миллиарды гривен, а в отдельных районах масштабы подтопления превышали показатели предыдущих лет.

В июле 2021 года Киев пережил мощную грозу со шквальным ветром, когда за несколько часов город буквально парализовало. Деревья падали на автомобили, подтапливало улицы, а движение транспорта было затруднено.

В ноябре 2023 года юг Украины накрыл так называемый "шторм века". Особенно пострадали Одесская, Николаевская и Херсонская области. Сильный ветер с порывами более 30 метров в секунду, мокрый снег и метели парализовали трассы, сотни автомобилей оказались в снежных ловушках, а тысячи людей остались без электричества.

Тогда спасателям пришлось эвакуировать людей с заметенных дорог, а местные власти призвали полностью отказаться от поездок из-за чрезвычайно сложных погодных условий.

Можно ли подготовиться к таким ураганам

Полностью избежать последствий сильного ветра невозможно, однако уменьшить риски реально. Спасатели советуют во время штормового предупреждения не оставлять автомобили под деревьями, не ходить вблизи старых конструкций, рекламных щитов и линий электропередач.

В частном секторе важно проверять крепления крыш, убирать со дворов предметы, которые может подхватить ветер, а также иметь запас воды, фонарей и заряженных павербанков на случай аварийных отключений.

Эксперты отмечают: проблема не только в погоде, но и в изношенной инфраструктуре. Старые деревья без ухода, аварийные крыши и слабые электросети делают даже обычный ураган значительно опаснее.

Поэтому каждая новая непогода становится не только проверкой для синоптиков, но и тестом для городов на готовность к климатическим вызовам, которые уже стали частью украинской реальности.

Ранее Фокус сообщал, что синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий. По прогнозам специалистов, в ряде областей ожидались дожди с грозами, градом и шквальным ветром.