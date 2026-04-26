Последствия непогоды в Украине: двое погибших, более 1000 населенных пунктов без света (фото, видео)

Непогода в Украине повлияла на работу транспорта и подачу электроэнергии в ряде регионов. Известно о погибших и пострадавших из-за последствий погодных условий, более 1100 населенных пунктов пока обесточены.

В Харькове из-за сильных ветров и дождей несколько районов остались без электроэнергии. Об этом сообщают местные паблики.

Также, как говорится в сообщениях в соцсетях, есть информация о приостановке работы метрополитена в Харькове и городского электротранспорта по состоянию на 15:00. Уже около 16:35 появилась информация о постепенном возвращении электроэнергии в нескольких локациях Харькова.

В Изюмской громаде из-за непогоды полностью исчез свет. По сообщению местной МВА, причиной этого стало "отключение высоковольтной линии за пределами громады и района".

Сейчас продолжаются восстановительные работы, заявляют местные власти. Точные даты и сроки остаются пока неизвестными из-за последствий непогоды и ситуации с безопасностью.

На Львовщине из-за дождей и порывов ветра без электроснабжения остались 103 населенных пункта: 21 — полностью, 82 — частично. Глава Львовской ОГА Максим Козицкий указывает, что во Львовском, Золочевском, Шептицком и Дрогобычском районах зафиксировали падение деревьев.

"Поступила также информация о том, что ветер сорвал крышу с частного дома в Золочевском и со школы во Львовском районах. Сейчас ее проверяют профильные службы", — написал чиновник, который призывает граждан быть осторожными из-за обвалившихся деревьев, оборванных проводов и не пытаться самостоятельно устранить последствия без спасателей и энергетиков.

По состоянию на 16:20 ГСЧС сообщила о последствиях в 13 украинских регионах. Спасатели указывают, что в Черкассах погиб человек из-за падения дерева на квадроцикл во время движения, а еще один человек погиб на Закарпатье из-за падения обвалившегося ствола.

"В Полтаве дерево травмировало ребенка. Сейчас из-за непогоды погибли два человека, еще двое — пострадали. Обесточен 1121 населенный пункт. Осуществлено 176 выездов для распиловки деревьев и восстановительных работ. Привлечено 647 спасателей и 150 единиц техники", — говорится в сообщении.

Спасатели призывают граждан быть крайне осторожными. Сейчас продолжаются аварийные и ремонтные работы по устранению последствий непогоды в ряде регионов Украины.

Ранее Фокус сообщал, что синоптики предупреждали о резком ухудшении погодных условий. По прогнозам специалистов, в ряде областей ожидались дожди с грозами, градом и шквальным ветром.

Впоследствии стало известно, что Украину накрыла мощная непогода. Местные паблики сообщают о сильных порывах ветра, обрушении деревьев и ЛЭП, дожде с градом и громом в ряде областей.