Наслідки негоди в Україні: двоє загиблих, понад 1000 населених пунктів без світла (фото, відео)

Негода в Україні вплинула на роботу транспорту та подачу електроенергії в низці регіонів. Наразі відомо про загиблих і постраждалих через наслідки погодних умов, понад 1100 населених пунктів наразі знеструмлено.

В Харкові через сильні вітри та дощі кілька районів залишилися без електроенергії. Про це повідомляють місцеві пабліки.

Також, як йдеться у повідомленнях у соцмережах, є інформація про призупинку роботи метрополітену в Харкові та міського електротранспорту станом на 15:00. Вже близько 16:35 з'явилася інформація про поступове повернення електроенергії в кількох локаціях Харкова.

В Ізюмській громаді через негоду повністю зникло світло. За повідомленням місцевої МВА, причиною цього стало "вимкнення високовольтної лінії за межами громади і району".

Наразі тривають відновлювальні роботи, заявляє місцева влада. Точні дати та терміни залишаються поки невідомими через наслідки негоди та безпекову ситуацію.

На Львівщині через дощі та пориви вітру без електропостачання залишилися 103 населені пункти: 21 – повністю, 82 – частково. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький вказує, що в Львівському, Золочівському, Шептицькому та Дрогобицькому районах зафіксували падіння дерев.

"Надійшла також інформація про те, що вітер зірвав дах з приватного будинку в Золочівському та зі школи у Львівському районах. Зараз її перевіряють профільні служби", — написав посадовець, який закликає громадян бути обережними через обвалені дерева, обірвані дроти та не намагатися самостійно усунути наслідки без рятувальників і енергетиків.

Станом на 16:20 ДСНС повідомила про наслідки в 13 українських регіонах. Рятувальники вказують, що в Черкасах загинула людина через падіння дерева на квадроцикл під час руху, а ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння обваленого стовбура.

"В Полтаві дерево травмувало дитину. Наразі через негоду загинуло двоє осіб, ще двоє — постраждали. Знеструмлено 1121 населений пункт. Здійснено 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт. Залучено 647 рятувальників та 150 одиниць техніки", — йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними. Наразі тривають аварійні та ремонті роботи з усунення наслідків негоди в низці регіонів України.

