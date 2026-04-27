Україна може втратити понад 50% врожаю кісточкових культур внаслідок різкого похолодання, снігу та граду. Йдеться про персики, вишні та абрикоси. За словами експертки, низьких цін на фрукти 2026 року чекати не варто.

Після кількох теплих тижнів Україну знову накрило різке похолодання. У частині регіонів температура опускалася нижче нуля саме тоді, коли фруктові дерева вже почали квітнути. Найбільше під удар потрапили кісточкові фрукти: абрикоси, персики, вишні, черешні та сливи. Це вже не просто проблема фермерів, якщо врожай буде меншим, українці одразу побачать підвищення цін на фрукти.

Похолодання в Україні — як негода позначиться на врожаї кісточкових

Після періоду тепла погода в Україні різко погіршилася. В багатьох областях зафіксували не лише похолодання, а й град, пилові бурі та сніг. Подекуди негода була настільки сильною, що пориви вітру зривали дахи з будинків. Для кісточкових культур такий період є особливо небезпечним.

Експертка Світового банку Оксана Руженкова у коментарі Фокусу зазначила, що ризики для садівництва зараз дуже серйозні.

"Укргідрометцентр уже попереджав, що по кісточкових культурах — це вишні, персики, абрикоси — у нас може бути втрата врожаю понад 50%", — нагадала вона.

За словами експертки, холодна хвиля може зачепити не лише ранні кісточкові, а й інші плодові дерева.

"Оці холоди, які зараз тривають, уже зачіпають, зокрема, яблука і груші. У соцмережах уже є відео з господарств, де видно наслідки похолодання", — розповіла Руженкова.

Україна може втратити понад 50% кісточкових культурах через похолодання

Чому можуть постраждати навіть ті дерева, які не замерзли

Проблема не лише в тому, що цвіт може побити морозом. Навіть якщо квітка вціліє, урожай усе одно може бути слабким. Як пояснила Оксана Руженкова, причина полягає в бджолах.

За поганої погоди бджоли не літають активно, через що запилення не відбувається, і це позначається на врожаї

"Питання не тільки у квітках. За такої прохолодної погоди бджоли активно не літають, відповідно, запилення не проводиться. Тому врожай однозначно буде меншим, навіть якщо частина цвіту вистоїть", — наголосила експертка Світового банку.

Українські садівники намагаються рятувати майбутній урожай різними способами. Один із них — обприскування дерев водою під час заморозків. Оксана Руженкова пояснила, що тонка крижана кірка може частково захистити квітку від ще нижчої температури.

"Фермерське господарство "Коник", наприклад, для порятунку цвіту обприскували дерева, що квітнуть, водою, щоб утворилася крижана кірка. Вона може хоч трохи захистити саму квітку", — навела приклад експертка.

Що буде з цінами на фрукти

Якщо врожай скоротиться на 40–50% або більше, пропозиція на ринку стане меншою. А коли товару менше, ціна майже завжди йде вгору.

"Ми в будь-якому випадку не побачимо низьких цін на фрукти", — зазначила Оксана Руженкова.

Вона пояснила, що ціни на фрукти формуватимуться не лише під впливом морозів. Ще минулого року садівники говорили про гострий дефіцит робочої сили, через який частину врожаю просто не вдалося зібрати. За словами експертки, у деяких господарствах, у садах, на деревах залишалося до 60% плодів.

