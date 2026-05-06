Ціна на гречку сягнула трирічного максимуму: скільки коштує кілограм крупи

Вартість гречаної крупи в Україні досягла максимального показника за останні три роки.

Дорожчою вона була тільки 2022 року, коли люди після повномасштабного вторгнення ЗС РФ у паніці змітали продукти з полиць магазинів, повідомляє "Економічна правда".

Якщо в березні 2026-го кілограм крупи коштував у середньому 54 грн, то вже наприкінці квітня її ціна становила близько 75 грн/кг (зростання на 40%), а деякі позиції і зовсім перевищували 90 кг. При цьому експерти аграрного ринку запевняють, що дефіциту крупи в країні немає.

Що впливає на ціну гречки

У перші дні повномасштабного вторгнення вартість гречки перевалила за 90 грн, що було пов'язано, серед іншого, і з припиненням імпорту цієї крупи з РФ і Білорусі, звідки надходило 60% гречки.

Однак різкий попит стимулював українських фермерів посіяти більше цієї культури, що надалі підвищило пропозицію гречки на ринку та дозволило знизити її ціну. Зрештою наявність пропозиції призвела до того, що в березні 2024 року споживачі могли купувати гречку в середньому за 27 грн/кг, що є суттєво нижчим за пікові показники.

Для фермерів це був сигнал, що гречка більше не приносить очікуваного прибутку, і вже у 2025-му посівні площі під гречку істотно скоротилися. Якщо 2024 року під гречку відвели 90,3 тис. га, то 2025-го — 59,4 тис. га.

За підсумками сезону аграрії намолотили 82,7 тис. тонн гречки проти 131,7 тис. тонн у 2024-му, тобто на 37% менше.

Споживання цієї крупи в Україні останніми роками становить 90-110 тис. тонн на рік, тому менший урожай почав тиснути на ціни. Уже в грудні 2025 року середня роздрібна вартість гречки зросла до 44 грн за кг. З початку 2026 року ціна крупи продовжила зростання і на початку травня становила близько 75 грн.

Найдорожче гречка коштувала в серпні 2022-го

У коментарі виданню керівниця аналітичного відділу асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин констатувала, що наразі спостерігається поступове скорочення як запасів попередніх років, так і залишків урожаю 2025 року. Це і вплинуло на ціну.

Для більш різкого подорожчання експерт не бачить підстав, оскільки влітку гречку їдять менше. Свою роль відіграє і зниження купівельної спроможності українців на п'ятий рік війни.

Зі свого боку голова Міжнародної асоціації гречки Микола Малієнко попереджає про дефіцит.

"Формально гречка ще є, але товарна гречка зараз здебільшого перебуває в агровиробників, які мають залишки і не поспішають їх продавати", — пояснив він.

За його словами, частина виробників не поспішає продавати крупу і чекає ще кращої ціни, сподіваючись на компенсацію втрат попередніх років, коли гречка була невигідною або продавалася зі збитками.

Ще один момент, що впливає на загальну картину вартості продуктів загалом і гречки зокрема, — паливна криза через ситуацію на Близькому Сході. У разі подальшого зростання вартості палива восени можуть подорожчати не тільки крупи, а й інші продукти харчування. Йдеться про ймовірне зростання цін на продукти на 10-14%.

Після подорожчання гречки до 75,05 грн за кілограм українці почали купувати крупу про запас, побоюючись подальшого зростання цін і можливого дефіциту.

