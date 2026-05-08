Цены на продукты снова пошли вверх. Больше всего подорожали товары ежедневного потребления.

В Украине обновили цены на продукты. По данным Госстата, за месяц они выросли на 1,4%, а в годовом измерении — на 8,6%. Больше всего подорожали хлеб и изделия из муки, рыба, сахар и подсолнечное масло. В то же время некоторые продукты в апреле стали дешевле. Фокус выяснил, как изменились цены в Украине и что больнее всего ударит по кошелькам украинцев в мае.

Какие продукты подорожали больше всего

За последний месяц заметно в Украине выросли цены на продукты в сегменте хлеба и хлебопродуктов.

Хлеб

В апреле он подорожал на 5,2%. В частности, хлеб прибавил в цене 2,5%, а макаронные изделия — 2,3%. Если сравнивать с декабрем 2025 года, хлеб и хлебопродукты стали дороже на 10%. В годовом измерении подорожание еще ощутимее — 16,8%. При этом сам хлеб за год подорожал на 14,5%, а макаронные изделия — на 7,4%.

В Украине средняя стоимость пшеничного хлеба составляет 47,99 грн

По данным портала "Минфин", по состоянию на 8 мая средняя стоимость пшеничного хлеба составляет 47,99 грн за 650 граммов, тогда как макароны "перо" стоят 28,10 грн за килограмм.

Сахар

Сахар, который еще месяц назад держался и не удивлял ценами, в апреле подорожал на 3,6%. Средняя стоимость продукта по состоянию на май составляет 29,82 грн за килограмм.

Масло

Подсолнечное масло с марта по апрель 2026 года подорожало на 2,7%. С декабря по апрель его стоимость выросла на 8,3%, а за год — на 17,1%. В мае 850 мл рафинированного масла "Олейна" в среднем стоит 98,87 грн.

Овощи и фрукты

Овощи за последний месяц не продемонстрировали резкого скачка: цены выросли на 1,8%. Однако с декабря по апрель они подорожали сразу на 33,3%. В то же время в годовом измерении овощи подешевели на 14,3%.

Стоимость овощей и фруктов выросла за месяц на 1,8%

В начале мая купить овощи в среднем можно по таким ценам:

картофель — 20,30 грн/кг;

морковь — 21,77 грн/кг;

красные помидоры — 235,83 грн/кг;

огурцы колючие — 79,50 грн/кг;

перец болгарский — 224,80 грн/кг.

Что касается моркови, то по данным портала производителей EastFruit, ее запасы в Украине почти исчерпаны. Поэтому цены выросли, однако наблюдать это будем недолго, пока на рынках и полках супермаркетов не появится молодая.

Тенденция к удешевлению наблюдалась во фруктовом сегменте. За месяц они потеряли в цене 1,8%. В то же время с декабря по апрель стоимость фруктов выросла на 13,4%, а в годовом измерении — на 10,4%.

Рыба

Среди лидеров подорожания также оказались рыба и продукты из рыбы. С марта по апрель цены на них выросли на 2,3%, с декабря по апрель — на 7,4%, а за год — на 20,6%. В мае средняя стоимость потрошеного карпа составляет 319,50 грн за килограмм, а свежемороженая скумбрия стоит 301,99 грн за килограмм.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объясняет, что в Украине цены на базовые продукты, в частности овощи, хлеб и крупы, обычно растут быстрее, чем на товары более дорогого сегмента — мясо, рыбу или молочные продукты вроде сыров. По словам эксперта, чем ниже доходы людей, тем большую долю в их рационе занимают хлеб, картофель и другие недорогие продукты ежедневного потребления. Именно поэтому подорожание таких товаров сильнее всего ощущают домохозяйства с меньшими доходами.

В то же время рыба, как и мясо и сыры, относится к более дорогому сегменту продуктов, где цены обычно меняются медленнее, чем на продукты более широкого потребления. Однако нынешняя динамика свидетельствует, что подорожание постепенно затрагивает и эту категорию.

Цены на продукты — что подешевело в апреле 2026 года

Несмотря на общий рост цен на продукты, в апреле в Украине некоторые позиции все же подешевели. Прежде всего это касается молочных продуктов и яиц. В целом их стоимость снизилась на 0,07%.

Если рассматривать отдельные продукты, то яйца в апреле подешевели на 3,4%, а сыр и мягкий сыр — на 0,5%. Зато молоко, наоборот, стало дороже на 0,7%.

С декабря по апрель молочные продукты и яйца в целом подорожали на 0,5%, а за год — на 7,3%. Заметнее всего за последние 12 месяцев выросла стоимость яиц — на 19%, тогда как молоко прибавило в цене 8%

В мае средняя стоимость 10 яиц составляет 83,95 грн. Молоко стоит около 65 грн за 900 мл, а твердый голландский сыр в среднем обойдется в 581,10 грн за килограмм.

Также в апреле в Украине подешевело масло — на 1,5%. Тенденция к снижению его стоимости продолжается уже год. За это время цена масла уменьшилась на 1,1%.

В мае масло "Селянское" 72,5% жирности весом 200 граммов можно купить в среднем за 113,43 грн.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине было зафиксировано стремительное подорожание гречки. Стоимость крупы достигла трехлетнего максимума.