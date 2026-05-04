Продуктовая корзина украинцев в начале мая изменилась в цене. Некоторые овощи заметно подешевели.

Пока цены на некоторые продукты проседают из-за появления нового урожая, другие, наоборот, растут, потому что запасы прошлогодних овощей в фермерских хранилищах заканчиваются.

Цены на овощи в Украине — что больше всего подешевело в апреле-мае

В Украине, по данным EastFruit, дешевеют овощи, в частности продукция из так называемого "борщевого набора". Также третью неделю подряд снижаются цены на огурцы. Их стоимость составляет 45-80 грн/кг. И помидоры стали более доступными. Цена снизилась со 160-180 до 105-140 грн/кг.

Продавцы вынуждены менять стоимость баклажанов (70-90 грн/кг вместо 100-180 грн/кг) и кабачков (88-95 грн/кг вместо 105-115 грн/кг) из-за увеличения предложения и сдержанного спроса. Вторую неделю подряд дешевеет и редис — с 58-65 до 35-65 грн/кг.

В начале мая заметнее всего снизились цены на красные помидоры. Их можно приобрести по 105-140 грн/кг, а не по 160-180 грн/кг

Какие овощи подорожали в Украине

Несмотря на тенденцию к удешевлению овощей, отдельные позиции все же прибавили в цене. В частности, подорожал репчатый лук, который с февраля преимущественно дешевел. Если раньше его можно было купить за 5-8 грн/кг, то сейчас стоимость поднялась до 7-9 грн/кг.

Также подорожала пекинская капуста — с 45-50 до 50-55 грн/кг.

Сколько стоит зелень в начале мая

Неоднородная ситуация наблюдается в сегменте зелени. Зеленый лук, петрушка и щавель подорожали, тогда как укроп, салат и руккола стали дешевле.

Цены на зелень в Украине в основном выросли

В начале мая 2026 года зелень продается по таким ценам:

петрушка — 295-310 грн/кг (ранее 265-280 грн/кг);

лук зеленый — 265-280 грн/кг (70-150 грн/кг);

укроп — 265-280 грн/кг (270-400 грн/кг);

руккола — 295-310 грн/кг (390-410 грн/кг);

салат — 60-70 грн/кг (60-80 грн/кг);

щавель — 195-205 грн/кг (170-200 грн/кг).

Цены на фрукты — сколько стоят клубника, яблоки и импорт

В отличие от овощей, цены на фрукты и ягоды в начале мая преимущественно растут. Самая дорогая — клубника. Если на прошлой неделе ее продавали по 160-250 грн/кг, то сейчас цена поднялась до 200-300 грн/кг.

Клубника в Украине стоит 200-300 грн/кг

По данным портала "Минфин", по состоянию на 4 мая средняя стоимость клубники в супермаркетах составляет 271,40 грн за килограмм. На рынке или овощно-фруктовых магазинах можно найти тепличные ягоды из Закарпатья и по 220 грн, однако их вкус еще далек от идеального.

Ситуация с яблоками и грушами достаточно неоднородная. Диапазон цен на груши расширился: раньше их продавали по 50-130 грн/кг, а сейчас — по 40-135 грн/кг.

Яблоки стоят 22-45 грн/кг. А отдельные сорта подорожали. Например, Айдаред в среднем стоит 52,80 грн/кг. Отметим, что в апреле их можно было купить за 46,50 грн/кг. Украинское яблоко почти не изменилось в цене: сейчас оно стоит в среднем 41 грн/кг против 41,52 грн/кг в апреле.

Подорожание наблюдается и в сегменте импортных фруктов. В начале мая киви продают по 130-140 грн/кг, тогда как ранее их цена составляла 120-130 грн/кг.

В Украине яблоки стоят 22-45 грн/кг

Существеннее выросли в цене мандарины: сейчас их предлагают по 70-150 грн/кг, хотя неделей ранее стоимость была на уровне 70-80 грн/кг. Лимоны также подорожали и ценовой диапазон вырос с 115-125 грн/кг до 115-150 грн/кг.

Что будет с ценами на овощи в Украине — прогноз эксперта

Доктор наук, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии "24 Каналу" рассказала, что в Украине около 88% овощей (до 7,5 млн тонн) и 80% фруктов (до 1,5 млн тонн) выращивают хозяйства населения. Поэтому цены на продукты существенно зависят от нескольких факторов:

объемов поставок;

логистики;

затрат на электроэнергию;

условий хранения;

цен на горючее.

По прогнозу, в мае возможно сезонное подорожание овощей борщевого набора — до 7% против нынешних цен. Плоды могут прибавить в цене до 10%. В то же время салатные овощи, наоборот, имеют потенциал для удешевления: с расширением предложения в течение месяца их стоимость может снизиться на 15-20%.

Ранее Фокус сообщал, что украинцам стоит ожидать высоких цен на фрукты. По мнению экспертов, из-за резкого похолодания, снега и града в 2026 году Украина может недополучить более половины урожая косточковых культур.