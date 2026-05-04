Продуктовий кошик українців на початку травня змінився в ціні. Деякі овочі помітно подешевшали.

Поки ціни на деякі продукти просідають через появу нового врожаю, інші, навпаки, зростають, бо запаси тогорічних овочів у фермерських сховищах закінчуються.

Ціни на овочі в Україні — що найбільше подешевшало в квітні-травні

В Україні, за даними EastFruit, дешевшають овочі, зокрема продукція з так званого “борщового набору”. Також третій тиждень поспіль знижуються ціни на огірки. Їхня вартість становить 45-80 грн/кг. І помідори стали доступнішими. Ціна знизилася зі 160–180 до 105–140 грн/кг.

Продавці змушені змінювати вартість баклажанів (70–90 грн/кг замість 100–180 грн/кг) і кабачків (88–95 грн/кг замість 105–115 грн/кг) через збільшення пропозиції та стриманий попит. Другий тиждень поспіль дешевшає і редиска — з 58–65 до 35–65 грн/кг.

На початку травня найпомітніше знизилися ціни на червоні помідори.

Які овочі подорожчали в Україні

Попри тенденцію до здешевлення овочів, окремі позиції все ж додали в ціні. Зокрема, подорожчала ріпчаста цибуля, яка від лютого переважно дешевшала. Якщо раніше її можна було купити за 5–8 грн/кг, то нині вартість піднялася до 7–9 грн/кг.

Також подорожчала пекінська капуста — з 45–50 до 50–55 грн/кг.

Скільки коштує зелень на початку травня

Неоднорідна ситуація спостерігається в сегменті зелені. Зелена цибуля, петрушка та щавель подорожчали, тоді як кріп, салат і рукола стали дешевшими.

Фото: pixabay.com

На початку травня 2026 року зелень продається за такими цінами:

петрушка — 295–310 грн/кг (раніше 265–280 грн/кг);

цибуля зелена — 265–280 грн/кг (70–150 грн/кг);

кріп — 265–280 грн/кг (270–400 грн/кг);

рукола — 295–310 грн/кг (390–410 грн/кг);

салат — 60–70 грн/кг (60–80 грн/кг);

щавель — 195–205 грн/кг (170–200 грн/кг).

Ціни на фрукти — скільки коштують полуниця, яблука й імпорт

На відміну від овочів, ціни на фрукти та ягоди на початку травня переважно зростають. Найдорожча - суниця садова, або полуниця. Якщо минулого тижня її продавали по 160–250 грн/кг, то зараз ціна піднялася до 200–300 грн/кг.

Суниця садова в Україні коштує 200–300 грн/кг

За даними порталу “Мінфін”, станом на 4 травня середня вартість полуниці в супермаркетах становить 271,40 грн за кілограм. На ринку чи овочево-фруктових крамницях можна знайти тепличні ягоди із Закарпаття і по 220 грн, проте їхній смак ще далекий від ідеального.

Ситуація з яблуками та грушами досить неоднорідна. Діапазон цін на груші розширився: раніше їх продавали по 50–130 грн/кг, а зараз — по 40–135 грн/кг.

Яблука коштують 22–45 грн/кг. А окремі сорти подорожчали. Наприклад, Айдаред у середньому коштує 52,80 грн/кг. Зазначимо, що у квітні їх можна було купити за 46,50 грн/кг. Українське яблуко майже не змінилося в ціні: зараз воно коштує в середньому 41 грн/кг проти 41,52 грн/кг у квітні.

Подорожчання спостерігається й у сегменті імпортних фруктів. На початку травня ківі продають по 130–140 грн/кг, тоді як раніше їхня ціна становила 120–130 грн/кг.

В Україні яблука коштують 22–45 грн/кг

Суттєвіше зросли в ціні мандарини: нині їх пропонують по 70–150 грн/кг, хоча тижнем раніше вартість була на рівні 70–80 грн/кг. Лимони також подорожчали і ціновий діапазон зріс зі 115–125 грн/кг до 115–150 грн/кг.

Що буде з цінами на овочі в Україні — прогноз експерта

Докторка наук, головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Інституту аграрної економіки Інна Сало у коментарі “24 Каналу” розповіла, що в Україні близько 88% овочів (до 7,5 млн тонн) та 80% фруктів (до 1,5 млн тонн) вирощують господарства населення. Тому ціни на продукти суттєво залежать від декількох факторів:

обсягів постачання;

логістики;

витрат на електроенергію;

умов зберігання;

цін на пальне.

За прогнозом, у травні можливе сезонне здорожчання овочів борщового набору — до 7% проти нинішніх цін. Плоди можуть додати в ціні до 10%. Водночас салатні овочі, навпаки, мають потенціал для здешевлення: із розширенням пропозиції протягом місяця їхня вартість може знизитися на 15–20%.

Раніше Фокус повідомляв, що українцям варто очікувати високих цін на фрукти. На думку експертів, через різке похолодання, сніг і град у 2026 році Україна може недоотримати понад половину врожаю кісточкових культур.