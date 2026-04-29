"Не туда мы двигаемся": украинка удивлена ​​трендом на покупку продуктов в кредит

Украинка Таня обратила внимание на новую функцию в сети супермаркетов "Сильпо" — оплату продуктов частями. По ее мнению, появление такой услуги сигнализирует о тревожных изменениях в потребительских привычках украинцев.

В своем видео в Instagram девушка с ником @taniaaboronok рассказала, что теперь продукты можно покупать в рассрочку на три месяца. Блогерша отмечает: если такая опция появилась, значит она уже пользуется спросом и является необходимой для части аудитории.

Таня проводит параллели с другими рынками — по ее словам, магазины одежды, которые ввели оплату частями, фиксируют, что едва ли не каждый второй заказ оформляется именно так. При этом речь идет не о дорогих покупках, а о базовых вещах — платьях или брюках, где ежемесячный платеж может составлять 79 или 200 гривен, а рассрочка — длиться до года.

Автор видео отмечает, что ранее украинцы пользовались рассрочкой преимущественно для покупки крупной техники, тогда как сейчас эта практика распространяется на одежду и даже продукты питания. По ее мнению, это свидетельствует об изменении финансового поведения и вызывает вопросы относительно направления, в котором движется страна.

"Раньше мы технику габаритную брали в рассрочку, а сейчас одежду, то есть базовые потребности, и продукты. Не туда мы движемся", — сказала девушка.

Реакции людей

"Не понимаю, каких экономических взлетов люди ждут от экономики воюющей страны? Я, по правде говоря, и так удивляюсь, как мы все за хлеб еще не бьемся за эти 4 года и с таким уровнем коррупции...";

"Страна превращается в массовый секонд и аврору";

"Спасибо, что поднимаете эту тему. Я давно это замечала, как постепенно с техники/обучения "оплата частями" дошла до потребительских товаров. Печально, потому что это такая себе тенденция";

"Это распространенная практика в Европе, а так как сейчас мы копипастим их законы — имеем более странные, чем были";

"Интересно. Живу в Израиле. Здесь очень высокий уровень экономики и уровень жизни людей в целом также достаточно высок. Но оплата частями популярна просто на все. Продукты они здесь покупают постоянно в рассрочку, потому что берут на 1000$ за раз. Так же и одежду, и машины, и технику. Типа на кассе в магазине — это базовый вопрос: "Сколько платежей?".

