Украинка рассказала, что позволяет себе на зарплату 20 тысяч гривен: "Новенький 17 IPhone"

Украинка София с ником @soffiyarma поделилась видео, где откровенно рассказала о своем бюджете и ежемесячных расходах. Она показала, как распределяет деньги и на чем вынуждена экономить.

В ролике в Instagram девушка объясняет, что оформила новенький смартфон в рассрочку: ежемесячный платеж составляет 5427 гривен. Она уже внесла первый платеж и разбила сумму на 7 выплат через monobank. По словам Софии, ее раздражает, когда такие покупки в соцсетях подают как нечто обычное и доступное каждому. Фокус рассказывает, куда еще идет зарплата девушки ежемесячно.

Распределение 20 тысяч гривен

Кроме техники, она подробно описала свои ежедневные расходы. На еду София тратит примерно 2000 гривен в неделю — покупает продукты только в магазинах и на базаре, не посещает рестораны, не заказывает доставку и даже не покупает кофе.

Также часть бюджета она вкладывает в здоровье: абонемент в спортзал стоит 899 гривен в месяц, а 10 занятий с тренером — 4500 гривен. Девушка убеждена, что лучше инвестировать в спорт сейчас, чем тратиться на врачей в будущем.

Несмотря на значительные расходы, Софии удается откладывать 1170 гривен ежемесячно. Она отмечает, что до покупки телефона ее сбережения были больше, однако считает свой выбор осознанным.

Реакции людей

"А как насчет коммунальных услуг, проезда или бензина, косметики, средств ухода, стрижки, стоматологии, бытовой химии, мобильной связи и интернета? И подарков?";

"Не все люди старшего возраста столь же рационально подходят к планированию своего бюджета";

"А на дни рождения не ходите? Голову не моете? Одежда у вас не изнашивается?";

"Я в шоке... 20 тысяч — и купила телефон в кредит?!";

"Половину расходов покрывают родители. Тайна раскрыта".

