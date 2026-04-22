Украинка рассказала, что позволяет себе на зарплату 20 тысяч гривен: "Новенький 17 IPhone"
Украинка София с ником @soffiyarma поделилась видео, где откровенно рассказала о своем бюджете и ежемесячных расходах. Она показала, как распределяет деньги и на чем вынуждена экономить.
В ролике в Instagram девушка объясняет, что оформила новенький смартфон в рассрочку: ежемесячный платеж составляет 5427 гривен. Она уже внесла первый платеж и разбила сумму на 7 выплат через monobank. По словам Софии, ее раздражает, когда такие покупки в соцсетях подают как нечто обычное и доступное каждому. Фокус рассказывает, куда еще идет зарплата девушки ежемесячно.
Распределение 20 тысяч гривен
Кроме техники, она подробно описала свои ежедневные расходы. На еду София тратит примерно 2000 гривен в неделю — покупает продукты только в магазинах и на базаре, не посещает рестораны, не заказывает доставку и даже не покупает кофе.
Также часть бюджета она вкладывает в здоровье: абонемент в спортзал стоит 899 гривен в месяц, а 10 занятий с тренером — 4500 гривен. Девушка убеждена, что лучше инвестировать в спорт сейчас, чем тратиться на врачей в будущем.
Несмотря на значительные расходы, Софии удается откладывать 1170 гривен ежемесячно. Она отмечает, что до покупки телефона ее сбережения были больше, однако считает свой выбор осознанным.
Реакции людей
- "А как насчет коммунальных услуг, проезда или бензина, косметики, средств ухода, стрижки, стоматологии, бытовой химии, мобильной связи и интернета? И подарков?";
- "Не все люди старшего возраста столь же рационально подходят к планированию своего бюджета";
- "А на дни рождения не ходите? Голову не моете? Одежда у вас не изнашивается?";
- "Я в шоке... 20 тысяч — и купила телефон в кредит?!";
- "Половину расходов покрывают родители. Тайна раскрыта".
