Українка розповіла, що дозволяє собі на зарплату 20 тисяч гривень: "Новенький 17 IPhone"

Українка Софія з ніком @soffiyarma поділилася відео, де відверто розповіла про свій бюджет і щомісячні витрати. Вона показала, як розподіляє гроші та на чому змушена економити.

У ролику в Instagram дівчина пояснює, що оформила новенький смартфон у розтермінування: щомісячний платіж становить 5427 гривень. Вона вже внесла перший платіж і розбила суму на 7 виплат через monobank. За словами Софії, її дратує, коли такі покупки у соцмережах подають як щось звичайне і доступне кожному. Фокус розповідає, куди ще йде зарплата дівчини щомісяця.

Розподіл 20 тисяч гривень

Окрім техніки, вона детально описала свої щоденні витрати. На їжу Софія витрачає приблизно 2000 гривень на тиждень — купує продукти лише в магазинах і на базарі, не відвідує ресторани, не замовляє доставку і навіть не купує каву.

Також частину бюджету вона вкладає у здоров’я: абонемент у спортзал коштує 899 гривень на місяць, а 10 занять із тренером — 4500 гривень. Дівчина переконана, що краще інвестувати у спорт зараз, ніж витрачатися на лікарів у майбутньому.

Попри значні витрати, Софії вдається відкладати 1170 гривень щомісяця. Вона зазначає, що до покупки телефону її заощадження були більшими, однак вважає свій вибір усвідомленим.

Реакції людей

"А як щодо комунальних послуг, проїзду чи бензину, косметики, засобів догляду, стрижки, стоматології, побутової хімії, мобільного зв’язку та інтернету? І подарунків?";

"Не всі люди старшого віку настільки ж раціонально підходять до планування свого бюджету";

"А на дні народження не ходите? Голову не миєте? Одяг у вас не зношується?";

"Я в шоці… 20 тисяч — і купила телефон у кредит?!";

"Половину витрат покривають батьки. Таємницю розкрито".

