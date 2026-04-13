Не космічні: які зарплати в астронавтів NASA, котрі літали на Місяць

Астронавти місії "Артеміда II" Рід Вайзман, Віктор Гловер, Христина Кох і Джеремі Гансен, які стали відомими на весь світ після 10-денної місії на зворотний бік Місяця, не можуть похвалитися високими зарплатами.

Середня зарплата астронавта NASA становить приблизно $152 258 на рік, повідомило космічне агентство 2024 року, наголосивши, що цю ставку "скориговано з урахуванням будь-якого підвищення" в наступні роки, пише The Sun.

Джеремі Гансен, єдиний канадець у групі, отримає аналогічну суму від свого уряду.

Після польоту в космос астронавтам не виплачують місячні бонуси, надбавки за роботу в небезпечних умовах або понаднормові, а також не нараховують премії за результати роботи.

Їхня зарплата залишається незмінною незалежно від того, перебувають вони в космосі чи на Землі, хоча крім цього надають стандартні пільги, включно зі страховкою, оплачуваною відпусткою і пенсійними планами.

Відео дня

Астронавти успішно повернулися на Землю

Інші переваги включають субсидований транспорт, проживання, харчування, паркування та доступ до стипендіальних програм NASA.

Однак базова зарплата порівнянна із зарплатою офісного працівника середньої ланки або кваліфікованого робітника. І це при тому, що потрапити на роботу в космічне агентство — завдання вкрай складне: проходять тільки 10 осіб із понад 8000 претендентів.

У США є чимало професій, за які платять стільки ж, як у NASA, а то й більше, причому конкурс там значно менший. Наприклад, у сфері охорони здоров'я фармацевти і медсестри-фахівці отримують від $150 000 до $155 000 на рік. Аналогічні оклади в IT-менеджерів і досвідчених старших інженерів-програмістів.

Другі пілоти комерційних авіаліній можуть заробляти від $120 000 до $260 000 на рік, тоді як капітан великої авіакомпанії може розраховувати на зарплату від $200 000 до $500 000.

Менеджери супермаркетів Walmart можуть заробляти понад $400 000 на рік завдяки щедрим бонусам і компенсаційним пакетам мережі, що включають тисячі доларів у вигляді акцій.

До інших професій, що перевершують за зарплатою астронавтів NASA, належать генеральні та фінансові директори, юристи-фахівці та директори з продажу.

Місія "Артеміда": що відомо

У ніч на 2 квітня за київським часом відбулася історична подія: NASA розпочало місію "Артеміда II", відправивши людей до Місяця вперше за 50-річчя. У космос вирушили троє астронавтів NASA, Рід Вайзман, Віктор Гловер і Христина Кох, а також канадський астронавт Джеремі Гансен.

3 квітня астронавти місії покинули навколоземну орбіту і вирушили до Місяця. Це сталося після того, як було успішно запущено головний двигун космічного корабля "Оріон".

Того ж дня астронавтам вдалося зробити фотографію Землі на шляху до Місяця. Вона нагадує знімок 1968 року, який зробили астронавти місії "Аполлон-8".

6 квітня астронавти місії прибули до Місяця, виявивши, що він не такий, як вони очікували.

7 квітня екіпаж місії "Артеміда-2" здійснив обліт Місяця, після чого почав повернення додому. Астронавти встановили новий історичний рекорд найдальшого перебування людини в космосі за всі часи.

У ніч на 11 квітня після 10 днів історичної подорожі навколо Місяця і назад екіпаж місії "Артеміда II" повернувся на Землю. Астронавти успішно приводнилися в Тихому океані, виконавши найризикованішу частину всієї місії.