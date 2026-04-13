Не космические: какие зарплаты у астронавтов NASA, летавших на Луну

Астронавты миссии "Артемида II" Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен, которые стали известными на весь мир после 10-дневной миссии на обратную сторону Луны, не могут похвастаться высокими зарплатами.

Средняя зарплата астронавта NASA составляет около $152 258 в год, сообщило космическое агентство в 2024 году, подчеркнув, что эта ставка "скорректирована с учетом любого повышения" в последующие годы, пишет The Sun.

Джереми Хансен, единственный канадец в группе, получит аналогичную сумму от своего правительства.

После полета в космос астронавтам не выплачивают лунные бонусы, надбавки за работу в опасных условиях или сверхурочные, а также не начисляют премии за результаты работы.

Их зарплата остается неизменной независимо от того, находятся они в космосе или на Земле, хотя помимо этого предоставляются стандартные льготы, включая страховку, оплачиваемый отпуск и пенсионные планы.

Астронавты успешно вернулись на Землю Фото: NASA

Другие преимущества включают субсидируемый транспорт, проживание, питание, парковку и доступ к стипендиальным программам NASA.

Однако базовая зарплата сопоставима с зарплатой офисного работника среднего звена или квалифицированного рабочего. И это при том, что попасть на работу в космическое агентство — задача крайне сложная: проходят только 10 человек из более чем 8000 претендентов.

В США есть немало профессий, за которые платят столько же, как в NASA, а то и больше, причем конкурс там куда меньше. Например, в сфере здравоохранения фармацевты и медсесттры-специалисты получают от $150 000 до $155 000 в год. Аналогичные оклады у IT-менеджеров и опытных старших инженеров-программистов.

Вторые пилоты коммерческих авиалиний могут зарабатывать от $120 000 до $260 000 в год, в то время как капитан крупной авиакомпании может рассчитывать на зарплату от $200 000 до $500 000.

Менеджеры супермаркетов Walmart могут зарабатывать более $400 000 в год благодаря щедрым бонусам и компенсационным пакетам сети, включающим тысячи долларов в виде акций.

К другим профессиям, превосходящим по зарплате астронавтов NASA, относятся генеральные и финансовые директора, юристы-специалисты и директора по продажам.

Миссия "Артемида": что известно

В ночь на 2 апреля по киевскому времени произошло историческое событие: NASA начало миссию "Артемида II", отправив людей к Луне впервые за 50-летие. В космос отправились трое астронавтов NASA, Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен.

3 апреля астронавты миссии покинули околоземную орбиту и отправились к Луне. Это произошло после того, как был успешно запущен главный двигатель космического корабля "Орион".

В тот же день астронавтам удалось сделать фотографию Земли на пути к Луне. Она напоминает снимок 1968 года, который сделали астронавты миссии "Аполлон-8".

6 апреля астронавты миссии прибыли к Луне, обнаружив, что она не такая, как они ожидали.

7 апреля экипаж миссии "Артемида-2" совершил облет Луны, после чего начал возвращение домой. Астронавты установили новый исторический рекорд самого дальнего пребывания человека в космосе за все времена.

В ночь на 11 апреля после 10 дней исторического путешествия вокруг Луны и обратно экипаж миссии "Артемида II" вернулся на Землю. Астронавты успешно приводнились в Тихом океане, выполнив самую рискованную часть всей миссии.