Миссия "Артемида-2" завершена: капсула с астронавтами приводнилась в Тихом океане (фото)

В ночь на 11 апреля после 10 дней исторического путешествия вокруг Луны и обратно экипаж миссии "Артемида II" вернулся на Землю. Астронавты успешно приводнились в Тихом океане, выполнив самую рискованную часть всей миссии.

Капсула выпустила почти десяток парашютов для содействия спуску, чтобы безопасно замедлить космический корабль. Фокус собрал все, что известно о возвращении астронавтов домой и завершении первой за более чем 50 лет миссии на Луну.

Около 03:10 часов по киевскому времени NASA сообщило о благополучном приземлении капсулы с астронавтами в Тихом океане, у побережья Сан-Диего.

Капсула с астронавтами прводнилась с помощью парашютов

Капсула с астронавтами опустилась в Тихом океане

Возвращение астронавтов "Артемиды-2" домой: что предшествовало приводнению

В NASA заверили, что "облегченно вздохнут, когда мы пройдем через атмосферу, и все окажутся под парашютами в воде" у побережья Сан-Диего. Издание Sky News объяснило, что предшествовало возвращению астронавтов домой:

Модуль экипажа совершил отделение от служебного модуля — содержащего двигатели, ответственные за маневры, которые управляют космическим кораблем и двигают его в космосе. После этого он безопасно сгорит в атмосфере;

На высоте 400 000 футов над Землей "Орион" впервые начал испытывать влияние атмосферы. NASA предупреждало, что "в течение секунд" вокруг космического корабля должна образоваться перегретая плазма из-за увеличения трения с атмосферой;

Отделение экипажного и служебного модулей "обнажит" теплозащитный экран: он должен был защитить экипаж от экстремального тепла при входе в атмосферу. Температура при этом может достигать около 1600 °C;

После прохождения сквозь жару при вхождении в атмосферу крышка "Ориона" должна была быть сброшена, чтобы разгонять парашюты и начать замедление.

Відео дня

Миссия "Артемида-2": как происходил исторический полет

Участники миссии "Артемида-2" стали первыми за более чем 50 лет людьми, отправившимися к Луне Фото: NASA

В ночь на 2 апреля по киевскому времени произошло историческое событие: NASA начало миссию "Артемида II", отправив людей к Луне впервые за 50-летие. В космос отправились трое астронавтов NASA, Рид Вайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох, а также канадский астронавт Джереми Хансен.

3 апреля астронавты миссии покинули околоземную орбиту и отправились к Луне. Это произошло после того, как был успешно запущен главный двигатель космического корабля "Орион".

В тот же день астронавтам удалось сделать фотографию Земли на пути к Луне. Она напоминает снимок 1968 года, который сделали астронавты миссии "Аполлон-8".

Кадр Земли из космоса, который сделали астронавты миссии "Артемида-2" Фото: NASA

6 апреля астронавты миссии прибыли к Луне, обнаружив, что она не такая, как они ожидали.

7 апреля экипаж миссии "Артемида-2" совершил облет Луны, после чего начал возвращение домой. Астронавты установили новый исторический рекорд самого дальнего пребывания человека в космосе за все времена.

