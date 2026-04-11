Місія "Артеміда-2" завершена: капсула з астронавтами приводнилася у Тихому океані (фото)

У ніч на 11 квітня після 10 днів історичної подорожі навколо Місяця і назад екіпаж місії "Артеміда II" повернувся на Землю. Астронавти успішно приводнилися у Тихому океані, виконавши найризикованішу частину усієї місії.

Капсула випустила майже десяток парашутів для сприяння спуску, аби безпечно уповільнити космічний корабель. Фокус зібрав усе, що відомо про повернення астронавтів додому і завершення першої за понад 50 років місії на Місяць.

Близько 03:10 години за київським часом NASA повідомило про благополучне приземлення капсули з астронавтами у Тихому океані, біля узбережжя Сан-Дієго.

Капсула з астронавтами опустилася у Тихому океані

Повернення астронавтів "Артеміди-2" додому: що передувало приводненню

У NASA запевнили, що "полегшено зітхнуть, коли ми пройдемо через атмосферу, і всі опиняться під парашутами у воді" біля узбережжя Сан-Дієго. Видання Sky News пояснило, що передувало поверненню астронавтів додому:

Модуль екіпажу здійснив відокремлення від службового модуля — що містить двигуни, відповідальні за маневри, які керують космічним кораблем і рухають його у космосі. Після цього він безпечно згорить в атмосфері;

На висоті 400 000 футів над Землею "Оріон" вперше почав відчувати вплив атмосфери. NASA попереджадл, що "протягом секунд" навколо космічного корабля має утворитися перегріта плазма через збільшення тертя з атмосферою;

Відокремлення екіпажного та службового модулів "оголить" теплозахисний екран: він мав захистити екіпаж від екстремального тепла під час входу в атмосферу. Температура при цьому може сягати близько 1600 °C;

Після проходження крізь спеку при входження в атмосферу кришка "Оріона" мала бути скинутою, аби розгонути парашути і почати сповільнення.

Місія "Артеміда-2": як відбувався історичний політ

Учасники місії "Артеміда-2" стали першими за понад 50 років людьми, що відправилися до Місяця

У ніч на 2 квітня за київським часом відбулася історична подія: NASA розпочало місію "Артеміда II", відправивши людей до Місяця вперше за 50-ліття. У космос відправилися троє астронавтів NASA, Рід Вайзман, Віктор Гловер і Христина Кох, а також канадський астронавт Джеремі Хансен.

3 квітня астронавти місії покинули навколоземну орбіту і вирушили до Місяця. Це відбулося після того, як було успішно запущено головний двигун космічного корабля "Оріон".

Того ж дня астронавтам вдалося зробити фотографію Землі на шляху до Місяця. Вона нагадує знімок 1968 року, який зробили астронавти місії "Аполлон-8".

Кадр Землі із космосу, який зробили астронавти місії "Артеміда-2" Фото: NASA

6 квітня астронавти місії прибули до Місяця, виявивши, що він не такий, як вони очікували.

7 квітня екіпаж місії "Артеміда-2" здійснив обліт Місяця, після чого почав повернення додому. Астронавти встановили новий історичний рекорд найвіддаленішого перебування людини в космосі за всі часи.

