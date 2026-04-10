Разом з астронавтами місії "Артеміда-2" на Землю повертаються їхні "аватари": що це (фото)

На борту космічного корабля "Оріон" під час подорожі навколо Місяця і назад разом з астронавтами перебувала крихітна частина кожного з них.

На космічному кораблі "Оріон" протягом 10-денної подорожі навколо Місяця і назад перебували чотири "аватари" астронавтів розміром з USB-флешку. Вони допоможуть вченим зрозуміти, як умови далекого космосу впливають на організм людини, пише Фокус.

Ці пристрої відомі як органи на чіпі, вони симулюють роботу органів живих істот. Органи на чіпі створюються для того, щоб вивчати роботу і відгук живих тканин на різні фізичні умови. Астронавти місії "Артеміда-2" перед польотом до Місяця віддали свої клітини кісткового мозку, щоб з них можна було зробити їхні "аватари". Учені вважають, що цей експеримент може відкрити безпрецедентні можливості для вивчення впливу далекого космосу на здоров'я людини.

Експеримент називається AVATAR (Virtual Astronaut Tissue Analog Response, Віртуальний аналоговий відгук тканини астронавта). Він дає змогу вченим моделювати те, що відбувається з органами астронавтів у суворих умовах далекого космосу. За словами вчених з NASA, цей метод дає змогу більш детально вивчити, де і коли починаються зміни в організмі людини після польоту за межі навколоземної орбіти.

Дослідники розраховує зібрати дані про імунну відповідь екіпажу на подорож у глибокий космос і більш високі рівні радіації, пов'язані з таким польотом. Ці дані можуть призвести до розробки індивідуальних методів лікування, які полегшать астронавтам можливість вирушати в більш тривалі місії на Місяць і навіть Марс.

Фото: solar-system

Мета цього проекту полягає в тому, щоб одного разу мати можливість запускати в космос "аватари" астронавтів, відібраних для польотів у глибокий космос, щоб екіпажі місій могли підготуватися до потенційних проблем зі здоров'ям до того, як вони стануть проблемою далеко від дому.

Такі органи на чіпі мають відображати, що відбувається з організмом конкретної людини і ці дані можна використовувати, щоб підготувати астронавта до потенційних загроз для здоров'я.

Учені кажуть, що основними небезпеками, з якими стикаються люди в космосі, є радіація, тривала ізоляція, низька гравітація або її відсутність, а також вороже довкілля.

Науковці з NASA залишили на Землі кілька органів на чіпі і після повернення астронавтів місії "Артеміда-2" порівняють їх зі станом тих, що побували в далекому космосі. Дослідники сподіваються побачити, як вплинуло на клітини кісткового мозку тривале перебування так далеко від Землі.

Під час польоту екіпаж корабля "Оріон" також носив спеціальні датчики, які відстежували стан здоров'я кожного астронавта. Учені після їхнього повернення проведуть порівняльний аналіз даних про стан здоров'я екіпажу, зібраних до, під час і після завершення місії.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, CNN.