На відстані 400 тисяч км: екіпаж місії "Артеміда-2" здійснив обліт Місяця та повертається додому

Астронавти місії "Артеміда-2" успішно здійснили обліт Місяця та встановили новий рекорд найвіддаленішого перебування людини в космосі за всю історію.

Космічний корабель Orion досяг відстані приблизно у 400 тисяч кілометрів від Землі, повідомила астронавтка Крістіна Кох під час офіційної трансляції NASA.

Так місія "Артеміди-2" офіційно перевершила рекорд дальності польоту пілотованого апарату, встановлений астронавтами ще у 1970 році.

Екіпаж відновив зв'язок із центром управління після 40-хвилинної паузи, коли корабель перебував у радіотіні за зворотним боком Місяця.

"Коли ми розпочали цей політ до Місяця, я сказала, що ми не покидаємо Землю, а обираємо її. І це правда. Ми будемо досліджувати. Ми будемо будувати. Ми будемо будувати кораблі. Ми знову відвідаємо Землю. Ми побудуємо наукові аванпости. Ми будемо керувати марсоходами. Ми будемо займатися радіоастрономією. Ми будемо засновувати компанії. Ми будемо розвивати промисловість. Ми будемо надихати. Але в кінцевому підсумку ми завжди обиратимемо Землю. Ми завжди обиратимемо один одного", — сказала астронавтка Крістіна Кох одразу після відновлення зв'язку з Землею.

Наразі корабель Orion розпочав траєкторію повернення додому.

Це перший за 54 роки політ людини до супутника Землі, який є критично важливим етапом перед майбутньою висадкою людей на поверхню Місяця в межах наступних місій програми NASA.

