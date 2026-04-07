"Дотримуємось лімітів": астронавти "Артеміди-2" знову змушені не користуватись туалетом

У місії "Артеміда-2", яка повинна облетіти Місяць на відстані близько 6400 кілометрів, знову виникли проблеми з туалетом, через що астронавти тимчасово ним не користуються.

Момент обговорення ції проблеми потрапив у транасляцію з космічного корабля, повідомили Новини.LIVE.

Зазначається, що проблеи з туалетаом знову виникли тоді, коли екіпаж віддалився від Землі на найбільшу в історії відстань.

"Через обмеження систем астронавтів попросили тимчасово не користуватися ним", — йдеться у підписі до відео.

На самому відео зафіксовано, як астронавт розповідає космічній базі у Х'юстоні про несправність.

"У нас для тебе не багато. Просто хотіли повідомити, що туалет зараз не працює, бо ми дотримуємось встановлених лімітів, поки що", — йдеться у трансляції з космічного корабля.

Відео дня

Зазначається, що це вже не перший збій на "Артеміді-2". Раніше виникали проблеми через замерзання та несправності насоса. Екіпажу тоді також довелося тимчасово користуватися спеціальними пакетами.

Нагадаємо, 5 квітня астронавти "Артеміди-2" виявили на кораблі жахливий запах.

Фокус також писав про те, що астронавти місії "Артеміда-2" розповіли про тривожне повідомлення із Землі.