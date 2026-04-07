На расстоянии 400 тысяч км: экипаж миссии "Артемида-2" совершил облет Луны и возвращается домой

Астронавты миссии "Артемида-2" успешно совершили облет Луны и установили новый рекорд самого отдаленного пребывания человека в космосе за всю историю.

Космический корабль Orion достиг расстояния примерно в 400 тысяч километров от Земли, сообщила астронавтка Кристина Кох во время официальной трансляции NASA.

Так миссия "Артемиды-2" официально превзошла рекорд дальности полета пилотируемого аппарата, установленный астронавтами еще в 1970 году.

Экипаж восстановил связь с центром управления после 40-минутной паузы, когда корабль находился в радиотени за обратной стороной Луны.

"Когда мы начали этот полет к Луне, я сказала, что мы не покидаем Землю, а выбираем ее. И это правда. Мы будем исследовать. Мы будем строить. Мы будем строить корабли. Мы снова посетим Землю. Мы построим научные аванпосты. Мы будем управлять марсоходами. Мы будем заниматься радиоастрономией. Мы будем основывать компании. Мы будем развивать промышленность. Мы будем вдохновлять. Но в конечном итоге мы всегда будем выбирать Землю. Мы всегда будем выбирать друг друга", — сказала астронавтка Кристина Кох сразу после восстановления связи с Землей.

Сейчас корабль Orion начал траекторию возвращения домой.

Это первый за 54 года полет человека к спутнику Земли, который является критически важным этапом перед будущей высадкой людей на поверхность Луны в рамках следующих миссий программы NASA.

