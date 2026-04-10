В астронавтів місії "Артеміда-2" помаранчеві скафандри: на Місяці були білі, чому (фото)

Астронавти місій "Аполлон" переміщалися поверхнею Місяця понад 50 років у білих скафандрах, але екіпаж нової місячної місії одягнений у помаранчеві скафандри. Для цього є важлива причина.

Починаючи з 60-х років минулого століття кольори скафандрів астронавтів NASA значно змінилися, поки космічне агентство США не зупинилося на помаранчевому кольорі, пише Фокус.

Астронавти місії "Артеміда-2" мають повернутися на Землю ввечері в п'ятницю, 10 квітня. Вони побували біля Місяця і перебували в космосі далі, ніж будь-хто до цього — на відстані майже 407 000 км. Тепер очікується, що екіпаж корабля "Оріон" увійде в атмосферу Землі з рекордною швидкістю — 40 000 км/год.

Однією з відмінних рис цієї місії є яскраві помаранчеві скафандри астронавтів. Виявляється, помаранчевий колір скафандрів має дуже важливе значення.

По-перше, це не просто помаранчевий колір. Насправді це "міжнародний помаранчевий" колір, який має насичений червоно-помаранчевий відтінок. Цей колір використовується в аерокосмічній галузі та на інфраструктурних об'єктах. Міст Золоті Ворота в місті Сан-Франциско має міжнародний помаранчевий колір. У випадку зі скафандрами астронавтів і з цим мостом причина використання специфічного помаранчевого кольору полягає в тому, що його добре видно на тлі неба і води. Це особливо важливо, адже астронавти місії "Артеміда-2" здійснять посадку у водах Тихого океану біля берегів Каліфорнії.

Але скафандри NASA не завжди мали помаранчевий колір. Скафандри програми "Меркурій" (1958 — 1963 роки) були металевого кольору і виготовлені з нейлону з алюмінієвим покриттям для терморегуляції.

Астронавт місії "Аполлон-12" на Місяці Фото: solar-system

У програмі "Джеміні" (1965 рік) колір скафандрів змінився на білий, оскільки ізоляційний матеріал став іншим. Скафандри астронавтів місій "Аполлон", які побували на Місяці в 1969 — 1972 роках, також були білого кольору.

У 80-х роках астронавти, які літали на орбіту на космічних шатлах, були одягнені в скафандри гірчичного кольору.

Перехід на помаранчевий колір скафандрів стався після катастрофи шаттла "Челленджер" у 1986 році, коли загинули всі сім членів екіпажу. Відтоді NASA використовує помаранчевий скафандр, оскільки його добре видно під час пошуково-рятувальних операцій.

Скафандри NASA: "Меркурій", "Аполлон", космічні шатли, Crew Dragon, Boeing Starliner, "Артеміда-2" Фото: IFLS

Варто сказати, що зараз астронавти NASA вирушають на Міжнародну космічну станцію на кораблях Crew Dragon компанії SpaceX і російських кораблях "Союз". У цих місіях використовуються скафандри білого кольору.

Але в астронавтів місії "Артеміда-2" скафандри мають міжнародний помаранчевий колір. Це пов'язано з тим, що, як уже було сказано вище, посадка відбудеться в Тихому океані. Також у разі аварійної ситуації всі сценарії передбачають посадку в море.

Як уже писав Фокус, під час місії "Артеміда-2" на борту космічного корабля "Оріон" під час подорожі навколо Місяця і назад разом з астронавтами перебувала крихітна частина кожного з них.

Під час написання матеріалу використано джерела: NASA, IFLScience.