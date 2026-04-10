Удар по дронах: винищувач Eurofighter Typhoon використовує високоточну лазерну зброю

Випробування показало, що винищувач Eurofighter Typhoon може завдавати високоточних ударів за допомогою системи наведення, яку вже використовують на літаках F-16 і A-10.

Компанія BAE Systems оголосила про успішне випробування недорогої високоточної зброї, розміщеної на винищувачі Eurofighter Typhoon. Випробування проходило у Великій Британії за сприяння Королівських ВПС і демонструє зростаючі зусилля з розгортання дешевшої, але ефективнішої зброї проти безпілотних літальних апаратів. Літак Eurofighter Typhoon запустив високоточні ракети з системою лазерного наведення і успішно вразив наземну ціль на військовому полігоні, пише Фокус.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відео дня

APKWS — це система лазерного наведення для некерованих ракет Hydra 70. Під час випробування використовувалася вдосконалена система високоточного ураження цілей APKWS. Вона перетворює ракети Hydra 70 на високоточні боєприпаси.

У BAE Systems заявили, що це випробування ракет з лазерним наведенням на винищувачі Eurofighter Typhoon демонструє революційні можливості та економічно ефективне рішення, яке розширить і без того вражаючий спектр озброєнь цього літака.

Система APKWS працює завдяки встановленню секції лазерного наведення між ракетним двигуном і бойовою частиною стандартної 70-мм ракети Hydra. Ця секція містить невеликі передні стабілізатори, оснащені лазерними головками самонаведення.

Після пострілу головки самонаведення захоплюють ціль, задану лазером, що дає змогу ракеті коригувати свою траєкторію в польоті. Це перетворює звичайну некеровану ракету на високоточну зброю, здатну вражати як повітряні, так і наземні цілі.

Система APKWS перебуває на озброєнні з 2012 року і вже використовується на таких літаках, як F-16 і A-10, а також на різних вертольотах. АЛЕ тепер її модернізували, щоб ще більше підвищити точність ракет, які запускає Eurofighter Typhoon.

Однією з головних переваг системи APKWS є вартість. При ціні менше 40 000 доларів за одиницю, вона набагато дешевша за традиційні ракети класу "повітря-повітря", які можуть коштувати сотні тисяч або навіть мільйони доларів.

Це робить її особливо привабливою для протидії недорогим ударним дронам, таким як іранський Shahed. Використання дорогих ракет проти дешевих безпілотників стало серйозною проблемою в сучасних війнах.

Компанія BAE Systems заявила, що випробування нададуть цінні дані щодо інтеграції недорогої високоточної зброї на Eurofighter Typhoon, особливо для протидії безпілотникам.

Під час написання матеріалу використано джерела: Interesting Engineering.