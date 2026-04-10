Удар по дронам: истребитель Eurofighter Typhoon использует высокоточное лазерное оружие

Испытание показало, что истребитель Eurofighter Typhoon может наносить высокоточные удары с помощью системы наведения, уже используемой на самолетах F-16 и A-10.

Компания BAE Systems объявила об успешном испытании недорогого высокоточного оружия, размещенного на истребителе Eurofighter Typhoon. Испытание проходило в Великобритании при содействии Королевских ВВС и демонстрирует растущие усилия по развертыванию более дешевого, но эффективного оружия против беспилотных летательных аппаратов. Самолет Eurofighter Typhoon запустил высокоточные ракеты с системой лазерного наведения и успешно поразил наземную цель на военном полигоне, пишет Фокус.

Відео дня

APKWS — это система лазерного наведения для неуправляемых ракет Hydra 70. Во время испытания использовалась усовершенствованная система высокоточного поражения целей APKWS. Она превращает ракеты Hydra 70 в высокоточные боеприпасы.

В BAE Systems заявили, что это испытание ракет с лазерным наведением на истребителе Eurofighter Typhoon демонстрирует революционные возможности и экономически эффективное решение, которое расширит и без того впечатляющий спектр вооружений данного самолета.

Система APKWS работает за счет установки секции лазерного наведения между ракетным двигателем и боевой частью стандартной 70-мм ракеты Hydra. Эта секция включает в себя небольшие передние стабилизаторы, оснащенные лазерными головками самонаведения.

После выстрела головки самонаведения захватывают цель, заданную лазером, что позволяет ракете корректировать свою траекторию в полете. Это превращает обычную неуправляемую ракету в высокоточное оружие, способное поражать как воздушные, так и наземные цели.

Система APKWS находится на вооружении с 2012 года и уже используется на таких самолетах, как F-16 и A-10, а также на различных вертолетах. НО теперь ее модернизировали, чтобы еще больше повысить точность ракет, которые запускает Eurofighter Typhoon.

Одним из главных преимуществ системы APKWS является стоимость. При цене менее 40 000 долларов за единицу, она намного дешевле традиционных ракет класса "воздух-воздух", которые могут стоить сотни тысяч или даже миллионы долларов.

Это делает ее особенно привлекательной для противодействия недорогим ударным дронам, таким как иранский Shahed. Использование дорогостоящих ракет против дешевых беспилотников стало серьезной проблемой в современных войнах.

Компания BAE Systems заявила, что испытания предоставят ценные данные по интеграции недорогого высокоточного оружия на Eurofighter Typhoon, особенно для противодействия беспилотникам.

При написании материала использованы источники: Interesting Engineering.