"Не туди ми рухаємось": українка здивована трендом на покупку продуктів у кредит

Українка Таня звернула увагу на нову функцію в мережі супермаркетів "Сільпо" — оплату продуктів частинами. На її думку, поява такої послуги сигналізує про тривожні зміни в споживчих звичках українців.

У своєму відео в Instagram дівчина з ніком @taniaaboronok розповіла, що тепер продукти можна купувати в розстрочку на три місяці. Блогерка зауважує: якщо така опція з’явилась, значить вона вже має попит і є необхідною для частини аудиторії.

Таня проводить паралелі з іншими ринками — за її словами, магазини одягу, які запровадили оплату частинами, фіксують, що чи не кожне друге замовлення оформлюється саме так. При цьому йдеться не про дорогі покупки, а про базові речі — сукні чи штани, де щомісячний платіж може становити 79 або 200 гривень, а розтермінування — тривати до року.

Авторка відео наголошує, що раніше українці користувалися розстрочкою переважно для купівлі великої техніки, тоді як зараз ця практика поширюється на одяг і навіть продукти харчування. На її думку, це свідчить про зміну фінансової поведінки та викликає питання щодо напрямку, в якому рухається країна.

"Раніше ми техніку габаритну брали в розтермінування, а зараз одяг, тобто базові потреби, і продукти. Не туди ми рухаємось", — сказала дівчина.

Реакції людей

"Не розумію, який економічних злетів люди чекають від економіки воюючої країни? Я, по правді кажучи, і так дивуюсь, як ми всі за хліб ще не бʼємося за ці 4 роки і з таким рівнем корупції…";

"Країна перетворюється в масовий секонд та аврору";

"Дякую, що піднімаєте цю тему. Я давно це помічала, як поступово з техніки/навчання "оплата частинами" дійшла до споживчих товарів. Сумно, бо це така собі тенденція";

"Це розповсюджена практика у Європі, а так як зараз ми копіпастимо їх закони — маємо дивніші, ніж були";

"Цікаво. Живу в Ізраїлі. Тут дуже високий рівень економіки і рівень життя людей в цілому також достатньо високий. Але оплата частинами популярна просто на все. Продукти вони тут купують постійно в розтермінування, бо беруть на 1000$ за раз. Так само і одяг, і машини, і техніку. Типу на касі в магазині — це базове питання: "Скільки платежів?".

