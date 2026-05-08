Ціни на продукти знову пішли вгору. Найбільше подорожчали товари щоденного споживання.

В Україні оновили ціни на продукти. За даними Держстату, за місяць вони зросли на 1,4%, а в річному вимірі — на 8,6%. Найбільше здорожчали хліб і вироби з борошна, риба, цукор та соняшникова олія. Водночас деякі продукти у квітні стали дешевшими. Фокус з’ясував, як змінилися ціни в Україні та що найболючіше вдарить по гаманцях українців у травні.

Які продукти подорожчали найбільше

За останній місяць найпомітніше в Україні зросли ціни на продукти у сегменті хліба та хлібопродуктів.

Хліб

У квітні вони подорожчали на 5,2%. Зокрема, хліб додав у ціні 2,5%, а макаронні вироби — 2,3%. Якщо порівнювати з груднем 2025 року, хліб та хлібопродукти стали дорожчими на 10%. У річному вимірі подорожчання ще відчутніше — 16,8%. При цьому сам хліб за рік подорожчав на 14,5%, а макаронні вироби — на 7,4%.

В Україні середня вартість пшеничного хліба становить 47,99 грн Фото: Unsplash

За даними порталу "Мінфін", станом на 8 травня середня вартість пшеничного хліба становить 47,99 грн за 650 грамів, тоді як макарони "перо" коштують 28,10 грн за кілограм.

Цукор

Цукор, який ще місяць тому тримався і не дивував цінами, у квітні подорожчав на 3,6%. Середня вартість продукту станом на травень становить 29,82 грн за кілограм.

Олія

Соняшникова олія з березня по квітень 2026 року подорожчала на 2,7%. З грудня по квітень її вартість зросла на 8,3%, а за рік — на 17,1%. У травні 850 мл рафінованої олії "Олейна" в середньому коштують 98,87 грн.

Овочі і фрукти

Овочі за останній місяць не продемонстрували різкого стрибка: ціни зросли на 1,8%. Проте з грудня по квітень вони подорожчали одразу на 33,3%. Водночас у річному вимірі овочі подешевшали на 14,3%.

Вартість овочів та фруктів зросла за місяць на 1,8% Фото: Pexels

На початку травня купити овочі в середньому можна за такими цінами:

картопля — 20,30 грн/кг;

морква — 21,77 грн/кг;

червоні помідори — 235,83 грн/кг;

огірки колючі — 79,50 грн/кг;

перець болгарський — 224,80 грн/кг.

Щодо моркви, то за даними порталу виробників EastFruit, її запаси в Україні майже вичерпані. Тож ціни зросли, проте спостерігати це будемо недовго, поки на ринках і полицях супермаркетів не з'явиться молода.

Тенденція до здешевлення спостерігалася у фруктовому сегменті. За місяць вони втратили в ціні 1,8%. Водночас із грудня по квітень вартість фруктів зросла на 13,4%, а в річному вимірі — на 10,4%.

Риба

Серед лідерів подорожчання також опинилися риба та продукти з риби. З березня по квітень ціни на них зросли на 2,3%, з грудня по квітень — на 7,4%, а за рік — на 20,6%. У травні середня вартість патраного коропа становить 319,50 грн за кілограм, а свіжоморожена скумбрія коштує 301,99 грн за кілограм.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснює, що в Україні ціни на базові продукти, зокрема овочі, хліб і крупи, зазвичай зростають швидше, ніж на товари дорожчого сегменту — м’ясо, рибу чи молочні продукти на кшталт сирів. За словами експерта, що чим нижчі доходи людей, то більшу частку в їхньому раціоні займають хліб, картопля та інші недорогі продукти щоденного споживання. Саме тому подорожчання таких товарів найсильніше відчувають домогосподарства з меншими доходами.

Водночас риба, як і м’ясо та сири, належить до дорожчого сегменту продуктів, де ціни зазвичай змінюються повільніше, ніж на продукти ширшого споживання. Проте нинішня динаміка свідчить, що подорожчання поступово зачіпає і цю категорію.

Ціни на продукти — що подешевшало у квітні 2026 року

Попри загальне зростання цін на продукти, у квітні в Україні деякі позиції все ж подешевшали. Насамперед це стосується молочних продуктів та яєць. Загалом їхня вартість знизилася на 0,07%.

Якщо розглядати окремі продукти, то яйця у квітні подешевшали на 3,4%, а сир і м’який сир — на 0,5%. Натомість молоко, навпаки, стало дорожчим на 0,7%.

З грудня по квітень молочні продукти та яйця загалом подорожчали на 0,5%, а за рік — на 7,3%. Найпомітніше за останні 12 місяців зросла вартість яєць — на 19%, тоді як молоко додало в ціні 8%

У травні середня вартість 10 яєць становить 83,95 грн. Молоко коштує близько 65 грн за 900 мл, а твердий голландський сир у середньому обійдеться у 581,10 грн за кілограм.

Також у квітні в Україні подешевшало масло — на 1,5%. Тенденція до зниження його вартості триває вже рік. За цей час ціна масла зменшилася на 1,1%.

У травні масло "Селянське" 72,5% жирності вагою 200 грамів можна купити в середньому за 113,43 грн.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні було зафіксовано стрімке подорожчання гречки. Вартість крупи сягнула трирічного максимуму.