Ціни на харчі б'ють рекорди у світі: що подорожчало найбільше, — ООН

У квітні ціни на продукти харчування у світі побили новий рекорд та зросли до найвищого рівня з лютого 2023 року. Поштовхом до зростання вартості харчів стала ситуація на Близькому Сході.

В порівнянні з березнем вартість продуктів зросла на 1,6%. Про це повідомила Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

"Це вже третє поспіль місячне зростання, хоча й нижчими темпами, ніж у попередньому місяці", — йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що вартість яловичини рекордно зросла на тлі високого попиту у світі, зокрема, з боку Китаю. Відтак ціни у квітні на м'ясну групу загалом зросли на 1,2% у порівнянні з березнем цього року.

Але найбільше піднялися у світі ціни на рослинні олії, зокрема, через ситуацію на Близькому Сходу та блокаду Ормузької протоки. У квітні їх вартість піднялася на 5,9%, що є найвищим рівнем з липня 2022 року.

Зазначається, що подорожчали усі види олії, зокрема, соєва, соняшникова, рапсова та пальмова. Одним із факторів для зростання цін стали дорогі затрати на енергоресурси, які збільшили попит на біопаливо, виготовлене з органічних матеріалів, в тому числі й рослини, що багаті на олію.

Натомість ціни на цукор впали на 4,7% завдяки через значну пропозицію у Бразилії, Китаї та Таїланді.

Зернові не суттєво подорожчали — на 0,8% порівняно з березнем і на 0,4% порівняно з 2025 роком. Адже є достатні запаси з попередніх сезонів.

Але, як прогнозують експерти з FAО, скорочення посівів пшениці у 2026 році, бо фермери переходять на культури, що потребують менше добрив, з огляду на різке зростання цін.

Що відбувається з цінами в Україні

Нагадаємо, що в Україні оновили ціни на продукти. За даними Держстату, за місяць вони зросли на 1,4%, а в річному вимірі — на 8,6%. Найбільше здорожчали хліб і вироби з борошна, риба, цукор та соняшникова олія. Водночас деякі продукти у квітні стали дешевшими. Фокус з’ясував, як змінилися ціни в Україні та що найболючіше вдарить по гаманцях українців у травні.

За останній місяць найпомітніше в Україні зросли ціни на продукти у сегменті хліба та хлібопродуктів.

