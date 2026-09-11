ВС РФ атаковали здание "Киевстар": в компании рассказали о последствиях, — Фокус
Президент Украины сообщил об очередной волне целенаправленных ударов по гражданским объектам столицы, в частности по зданию "Киевстар", а также по нескольким областям страны, подчеркнув необходимость срочного усиления противовоздушной обороны.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эскалация со стороны России с использованием реактивных "Шахедов" постепенно приобретает всё более террористический характер. По его словам, в течение дня россияне целенаправленно наносили удары по заправочным станциям в Киеве, и только от этих ударов за сутки погибли два человека. Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибших.
Глава государства сообщил, что ещё девять человек пострадали в результате атак, среди них — спасатель, получивший ранение в результате повторного удара по тому же месту. Помимо заправок, враг поразил и здание компании "Киевстар". По словам президента, атаки продолжались с самого утра и затронули сразу несколько регионов – Киевскую, Кировоградскую, Днепровскую, Одесскую, Донецкую, Херсонскую, Харьковскую и Николаевскую области.
Зеленский подчеркнул, что нельзя просто наблюдать, как Россия совершенствует свой "репертуар убийств". По его мнению, сейчас необходимо максимально сосредоточиться на прикрытии неба, поиске решений для защиты гражданского населения и расширении масштабов противодействия российским дронам. Зеленский поблагодарил всех, кто помогает укреплять украинскую авиацию и системы противовоздушной обороны необходимыми ракетами, подчеркнув, что именно это ежедневно спасает человеческие жизни.
Официальный комментарий "Киевстара"
В компании отреагировали на заявление президента о повреждении их здания. Комментарий по поводу сложившейся ситуации предоставили изданию "Фокус":
"Действительно, сегодня, 11 сентября, в результате вражеской атаки был повреждён офис инженерной команды "Киевстар" в Киеве. Сотрудники компании не пострадали, безопасность людей для нас — безусловный приоритет. Повреждения здания не повлияли на работоспособность сети, и команда сейчас занимается оценкой последствий и координацией дальнейших действий", — сообщили в "Киевстаре".
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2026 года мобильный оператор "Киевстар" прекратил работу сервиса пополнения счета с помощью комбинации *134# и голосового меню по номеру 899.
Также известно, что Шевченковский районный суд Киева отказал клиентке "Киевстара", которая требовала 50 миллионов гривен компенсации морального вреда, возврата прежнего тарифа и восстановления номера – женщина утверждала, что её без согласия перевели на контрактное обслуживание, а впоследствии отключили номер.