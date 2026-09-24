Удари по дата-центрах: у Києві без інтернету залишилися клієнти одразу кількох провайдерів

Після нічної атаки на Київ без інтернету залишилися абоненти в центрі столиці: провайдер Etherlink повідомив про пошкодження основного вузла мережі. Також постраждали MiroHost та Cityhost.

Інтернет-провайдер Etherlink, який обслуговує клієнтів у центральній частині Києва, повідомив про проблеми з послугами після російської атаки, пише dev.ua. У чаті підтримки компанії 24 вересня заявили, що постраждав основний вузол мережі.

"Через пошкодження основного вузла інтернет наразі відсутній. Ядро мережі буде перенесено на інше місце, наразі шукаємо відповідну локацію. Терміни відновлення поки невідомі. Щойно з'явиться точна інформація – повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння", – йдеться в повідомленні.

Згодом, о 10:20, у компанії уточнили, що роботу мережі планують відновити впродовж наступного дня.

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Атака зачепила не лише Etherlink. Як розповів dev.ua засновник MiroHost і голова Internet Invest Олександр Ольшанський, український дата-центр, де розміщувалися потужності хостинг-провайдера, знищено. Терміни відновлення там назвати не можуть. Водночас близько 90% клієнтів MiroHost працюють за кордоном, тож для них сервіси функціонують як зазвичай.

Проблеми виникли й у хостинг-провайдера Cityhost, який втратив частину обладнання в одному з київських дата-центрів і тепер розгортає резервні копії на серверах за кордоном.

Нагадаємо, Etherlink надає послуги широкосмугового інтернету, IPTV та інші цифрові сервіси приватним і корпоративним клієнтам у Києві й Вишгороді. Компанія працює через ТОВ "Джей Ді Груп", зареєстроване в столиці у 2016 році.

Раніше представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков попереджав, що Росія третій тиждень поспіль системно б'є по дата-центрах і вузлах зв'язку. Через це звичні сервіси можуть не працювати по пів дня, тож варто мати при собі готівку й роздруковані документи.

Також 23 вересня частина абонентів у Києві залишилася без інтернету через пошкодження дата-центрів, а провайдери "Павутина" та UTELS повідомляли, що аварійні бригади відновлюють мережу.

Крім того, 17 вересня російський удар по Київщині знову зачепив "Київстар", який обслуговує близько 22 млн абонентів.