ВС РФ переключились на детей: горят лицей в Иванкове и садик на Оболони

Российская террористическая армия не ограничилась ударами по украинским дата-центрам и складам, и вечером атаковала по Иванковскому лицею №2 в Вышгородском районе Киевской области.

После атаки вспыхнул масштабный пожар, огонь охватил более 300 квадратных метров здания, сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Сейчас спасатели пытаются локализовать огонь и потушить его.

Последствия удара дрона по лицею в Иванкове Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

На момент удара в заведении, где учатся около 1100 детей, никого не было, поэтому обошлось без пострадавших.

"Нет слов. К ударам по гражданским объектам россияне прибавляют террор общественной инфраструктуры — бьют по школам, где учатся дети. Это очередной удар по мирной жизни", — пишет Ткаченко.

Спасатели потушили огонь. Обошлось без жертв

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Менее часа спустя, соцсети сообщили об атаке вражеского дрона по детскому садику в Оболонском районе столицы. Очевидцы публикуют в сети кадры, где видно, как горит крыша двухэтажного здания.

Видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удар по дошкольному учреждению. Все экстренные службы выехали для ликвидации последствий.

Повторный удар по складам McDonald's

25 сентября российские оккупанты дважды ударили по продовольственному складу с холодильными камерами, который используется логистическим партнером американской сети McDonald's.

Первая атака была ночью, вторая — днем. После повторного удара возник пожар.

"Помещение с продуктами полностью сгорело. Ни одного военного объекта здесь не было – на складе хранили продукты. Все выглядит как целенаправленный удар по объекту, связанному с американской компанией", — констатирует Ткаченко.

Он подчеркивает, что россияне целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре, украинскому и международному бизнесу — по всему, что обеспечивает нормальную повседневную жизнь людей.

Напомним, в результате сегодняшних атак по Киеву уже известно о семи погибших и 59 пострадавших.

ВС РФ били по дата-центрам, предприятиям, медучреждениям, а также попали в дом, который фигурировал в расследовании про Виталия Кима, убив 14-летнего подростка. Он был гражданином Израиля.

В свою очередь кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Украина первая начала обстрелы гражданской инфраструктуры РФ, и теперь Россия отвечает.