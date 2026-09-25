БПЛА попал в многоэтажку в Киеве: нардеп заявил, что тревогу включили не сразу

Утром 25 сентября в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны дронов. В Печерском районе в результате падения БПЛА был поврежден жилой дом.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация.

В 07:58 в столице объявили желтый уровень опасности и призвали жителей направиться в ближайшие укрытия. В 08:09 КМВА сообщила о повреждении жилого дома в Печерском районе и отметила, что службы направляются на место происшествия.

В 08:25 в Киеве объявили об отмене воздушной тревоги.

Позже в КМВА сообщили об одном пострадавшем.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что БПЛА попал в многоэтажный дом в Печерском районе на высоте 7–10 этажей.

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что стал свидетелем атаки. По его словам, около 07:58 над ним пролетела "ракета" — судя по звуку — и пролетела в нескольких кварталах от него.

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Пост Ярослава Железняка Фото: Скриншот

"Только через пару десятков секунд зазвучала воздушная тревога", — написал Железняк.

Он также отметил, что рядом с местом попадания находится несколько школ, куда дети могли идти около 08:00.

В сообщениях имеются расхождения относительно типа воздушной цели. КМВА и Кличко сообщают об атаке БПЛА, тогда как Ярослав Железняк, который находился неподалеку, пишет, что над ним пролетела ракета.

Напомним, утром 25 сентября российские войска нанесли удары по Киеву и Запорожью. В столице были зафиксированы попадания в жилые и нежилые здания, а в Запорожье повреждены два медицинских учреждения.

Напомним, ночью 24 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Российские войска нанесли удар по столице и Киевской области баллистическими ракетами. Мониторинговые каналы также сообщали о вероятных пусках гиперзвуковых ракет "Циркон".

Накануне, 23 сентября, в ходе массированной атаки российских беспилотников на Киев пострадали 43 человека.

В тот же день в результате российского удара было разрушено здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное недалеко от Центрального вокзала Киева.