Число пострадавших в Киеве возросло до 43: что известно о последствиях атаки (фото, видео)

Число раненых в результате очередной российской атаки на Киев 23 сентября возросло до 43 человек, ещё два человека погибли.

В нескольких районах столицы были зафиксированы разрушения и пожары, однако на данный момент все возгорания уже полностью ликвидированы.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), пожар и разрушение строительных конструкций привели к масштабным последствиям в местах приземления. К ликвидации чрезвычайных ситуаций были привлечены 180 спасателей и около 40 единиц специальной техники.

В Киеве пострадал 43 человека Фото: ГСЧС

По последним данным КМВА, по состоянию на 16:25 число пострадавших в городе достигло 41 человека. На местах происшествий продолжают работать профильные и коммунальные службы. По предварительным данным, в Святошинском районе беспилотный летательный аппарат упал на территории учебного заведения.

Видео дня

По состоянию на 16:58 число пострадавших возросло до 43, сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Что известно о нападении на Киев

В результате российского удара по столице повреждения получили объекты гражданской, транспортной и коммерческой инфраструктуры в нескольких районах. В частности, в Голосеевском и Дарницком районах зафиксировано попадание в две АЗС, повреждены складские помещения, а возле Центрального вокзала на улице Мокрой в результате обстрела вспыхнул пожар в уникальном здании рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, за сохранение которого годами боролись активисты.

Среди раненых оказался сотрудник "Укрзализныци", получивший осколочные ранения, когда возвращался домой после смены, и сейчас находится в больнице. В связи с последствиями атаки компания предупредила о возможных задержках поездов и призвала пассажиров обязательно находиться в укрытиях во время воздушной тревоги.

Напомним, волонтер Сергей Стерненко призвал киевлян без паники запасаться топливом и обеспечить спутниковую связь.

Кроме того, Зеленский рассказал, что ответил Трампу на просьбу не наносить удары по НПЗ РФ.