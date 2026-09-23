Кількість постраждалих у Києві зросла до 43: що відомо про наслідки атаки (фото, відео)

Кількість поранених унаслідок чергової російської атаки на Київ 23 вересня зросла до 43 людини, ще дві особи загинули.

Руйнування та пожежі зафіксували у кількох районах столиці, однак наразі всі загоряння вже повністю ліквідовані.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вогонь та руйнування будівельних конструкцій спричинили масштабні наслідки на місцях прильотів. До ліквідації надзвичайних ситуацій залучали 180 рятувальників та близько 40 одиниць спеціальної техніки.

У Києві постраждала 43 людини Фото: ДСНС

За актуальною інформацією КМВА, станом на 16:25 кількість травмованих у місті сягнула 41 особи. На місцях подій продовжують працювати профільні та комунальні служби. За попередніми даними, у Святошинському районі БпЛА впав на території навчального закладу.

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Станом на 16:58 кількість постраждалих зросла до 43, повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Що відомо про атаку на Київ

Унаслідок російського удару по столиці пошкоджень зазнали об’єкти цивільної, транспортної та комерційної інфраструктури в кількох районах. Зокрема, у Голосіївському та Дарницькому районах зафіксовано влучання в дві АЗС, пошкоджено складські приміщення, а біля Центрального вокзалу на вулиці Мокрій через обстріл спалахнула пожежа в унікальній неомодерністській будівлі ринку "Шайба", за збереження якої роками боролися активісти.

Серед поранених опинився працівник "Укрзалізниці", який отримав уламкові травми, повертаючись додому після зміни, та зараз перебуває в лікарні. Через наслідки атаки компанія попередила про можливі затримки поїздів і закликала пасажирів обов’язково перебувати в укриттях під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, волонтер Сергій Стерненко закликав киян без ажіотажу готувати резервні запаси пального та супутниковий зв'язок.

Крім того, Зеленський розкрив, що він відповів Трампу на прохання не бити по НПЗ РФ.