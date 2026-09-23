Связь и топливо под прицелом РФ: Стерненко призвал киевлян готовиться к суровой зиме

После утренних ударов РФ по киевским АЗС и дата-центрам провайдеров волонтёр Сергей Стерненко призвал киевлян без паники запасаться топливом и обеспечивать спутниковую связь.

Российские удары по Киеву могут быть направлены не только на энергетическую инфраструктуру, но и на объекты, от которых напрямую зависит повседневное функционирование столицы — топливную сферу и сети связи. После очередного обстрела утром 23 сентября волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко призвал киевлян не поддаваться панике, а спокойно и заранее позаботиться о базовых запасах топлива для автомобилей и генераторов, а также о резервных источниках интернет-связи. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Стерненко.

"Цель россиян — не только наносить удары по энергетике столицы, но и разрушить все АЗС, дата-центры провайдеров и операторов", — заявил он.

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Стерненко призвал украинцев, в частности жителей столицы, заранее подготовиться к возможным трудностям и позаботиться о собственной автономности, пока для этого есть время. По его словам, это можно организовать совместными усилиями жильцов домов и ОСМД.

"Киевлянам рекомендую без ажиотажа, но постепенно готовиться к зиме и создавать базовые запасы топлива, а также на всякий случай запастись старлинками или другими средствами связи. Это можно делать и силами ваших ОСМД", — написал Стерненко.

В то же время Стерненко подчеркнул, что, по его мнению, у киевлян ещё есть время подготовиться.

"Сейчас ещё есть время позаботиться о том, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Мы выстоим. Но стойкость предполагает подготовку", — отметил он.

Важно отметить, что это оценка и рекомендация Стерненко, а не официально объявленный план российской армии. Публично доступных подтверждений того, что РФ поставила перед собой цель уничтожить абсолютно все АЗС и дата-центры Киева, пока нет.

Сообщение Сергея Стерненко в Telegram-канале Фото: Скриншот

Что произошло с АЗС в Киеве

Стерненко обнародовал это предупреждение после очередной российской атаки на столицу 23 сентября. Сегодня утром в Киеве зафиксировали попадания по двум АЗС — в Голосеевском и Дарницком районах. Также были повреждены складские помещения, транспортная инфраструктура и другие объекты.

В частности, одна из автозаправок "Укрнафты" подверглась значительным разрушениям. На момент атаки сотрудники находились в укрытии, поэтому среди работников и прохожих погибших и раненых нет. В пресс-службе "Укрнафты" подчеркнули, что это уже шестой целенаправленный удар РФ по гражданским объектам сети за последние несколько недель.

Попадание в другую АЗС привело к масштабному возгоранию в Дарницком районе Киева, которое ликвидировали спасатели. Факт обстрела объектов топливной инфраструктуры подтвердил мэр Киева Виталий Кличко.

В столице уже возникли проблемы с интернетом

В результате утренней атаки на Киев 23 сентября в столице также были зафиксированы значительные сбои в работе сети Интернет из-за непосредственного повреждения инфраструктуры двух крупных провайдеров — UTELS и "Паутина".

Вражеские удары привели к отключению электроэнергии и повреждению оборудования в дата-центрах компаний. Например, согласно официальной информации провайдера UTELS, в результате обстрела узловое оборудование одного из главных дата-центров полностью осталось без электропитания. В связи с этим часть жителей Кичева столкнулась с частичными перебоями со связью или полным отсутствием доступа к сети.

Аварийно-восстановительные бригады обеих компаний сразу же после получения разрешения от спасательных служб приступили к работам по подключению резервного питания, ремонту оборудования и восстановлению поврежденных участков сети.

Таким образом, часть советов Стерненко уже имеет практическое обоснование: после российской атаки 23 сентября в Киеве действительно были повреждены АЗС и дата-центры, из-за чего возникли проблемы с доступом к интернету.

Почему речь идет именно о резервной связи

Starlink и другие спутниковые системы могут использоваться в качестве альтернативного канала доступа к интернету, когда традиционная наземная инфраструктура повреждена или осталась без электроснабжения. Поэтому Стерненко советует рассматривать такие средства именно как резервный вариант, а не как замену обычного домашнего интернета.

В то же время для работы такого оборудования также требуется питание. Поэтому резервную связь целесообразно сочетать с возможностью автономного питания — например, с помощью зарядной станции или другого доступного источника электроэнергии.

Стерненко при этом не призывал срочно скупать топливо или оборудование. Напротив, он особо подчеркнул необходимость подготовки "без ажиотажа" и постепенного формирования запасов.

Напомним, в результате утренней атаки российских дронов на Киев 23 сентября погибли два человека, ещё 25 пострадали, 17 раненых находятся в больницах. Из-за атаки движение поездов было временно приостановлено, а после отбоя воздушной тревоги железнодорожный транспорт постепенно возобновил работу.

Ранее недалеко от Киева российский беспилотник взорвался прямо перед человеком, катавшимся на каяке.