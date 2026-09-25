Ночная атака РФ: в Киеве попали в многоэтажку, в Запорожье пострадали медучреждения (фото)

Утром 25 сентября российские войска нанесли удары по Киеву и Запорожью. В столице были зафиксированы попадания в жилые и нежилые здания, а в Запорожье повреждены два медицинских учреждения.

О ситуации в Киеве сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в Соломенском районе зафиксировано попадание в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа. Также в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания. По предварительным данным, есть пострадавший.

В Подольском районе БПЛА попал в нежилое здание. Экстренные службы выехали на место происшествия.

Запорожье

Утром российские войска атаковали Запорожье. Зафиксированы попадания по объектам города, в одном из медицинских учреждений возник пожар.

Последствия нападения на Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОГА Михаил Семикин. Из медицинского учреждения эвакуировали пятерых человек. По предварительным данным, один мужчина получил легкие травмы, других пострадавших на момент публикации не было.

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Последствия атаки на Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Еще одно медицинское учреждение также пострадало в результате утренней атаки. Там повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. Люди не пострадали.

Последствия атаки на Запорожье Фото: Запорожская ОВА

Напомним, ночью 24 сентября в Киеве зафиксировали серию мощных взрывов. Российские войска нанесли удар по столице и Киевской области с помощью баллистических ракет. Мониторинговые каналы также сообщали о возможных пусках гиперзвуковых ракет "Циркон".

До этого, 23 сентября, в ходе массированной атаки российских беспилотников на Киев пострадали более 40 человек.

В тот же день в результате российского удара было разрушено здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное недалеко от Центрального вокзала Киева.