Нічна атака РФ: у Києві влучили у багатоповерхівку, в Запоріжжі постраждали медзаклади (фото)

Російські війська вранці 25 вересня атакували Київ та Запоріжжя. У столиці зафіксували влучання в житловий і нежитлові будинки, а в Запоріжжі пошкоджені два медичні заклади.

Про ситуацію в Києві повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, у Солом’янському районі зафіксували влучання в 25-поверховий житловий будинок на рівні четвертого поверху. Також через падіння БпЛА сталося загоряння на відкритій території біля нежитлової будівлі. Попередньо, є постраждалий.

У Подільському районі БпЛА влучив у нежитлову будівлю. Екстрені служби вирушили на місця подій.

Запоріжжя

Російські війська вранці атакували Запоріжжя. Є влучання по об’єктах міста, в одному з медичних закладів виникла пожежа.

Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. У медзакладі евакуювали п’ятьох людей. Попередньо, один чоловік отримав легкі травми, інших постраждалих станом на момент публікації не було.

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Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Ще один медичний заклад також постраждав унаслідок ранкової атаки. Там пошкоджені приміщення, машини швидкої допомоги та цивільні автівки. Люди не постраждали.

Наслідки атаки на Запоріжжя Фото: Запорізька ОВА

Нагадаємо, вночі 24 вересня в Києві зафіксували серію потужних вибухів. Російські війська атакували столицю та Київську область балістичними ракетами. Моніторингові канали також повідомляли про можливі пуски гіперзвукових ракет “Циркон”.

Перед цим, 23 вересня, під час масованої атаки російських безпілотників на Київ постраждали понад 40 людей.

Того ж дня внаслідок російського удару була зруйнована неомодерністська будівля ринку “Шайба”, розташована неподалік Центрального вокзалу Києва.