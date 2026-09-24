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У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни масовано атакують столицю балістикою і "Цирконами"
У ніч на 24 вересня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили балістичні ракети та гіперзвукові ракети типу "Циркон" по столиці та Київщині.
Повітряну тривогу на тлі ракетної небезпеки оголосили у низці центральних, східних, північних та південних областей. Фокус передає, що відомо про нічну атаку росіян.
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