У Києві пролунали потужні вибухи: росіяни масовано атакують столицю балістикою і "Цирконами"

У ніч на 24 вересня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни запустили балістичні ракети та гіперзвукові ракети типу "Циркон" по столиці та Київщині.

Повітряну тривогу на тлі ракетної небезпеки оголосили у низці центральних, східних, північних та південних областей. Фокус передає, що відомо про нічну атаку росіян.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 01:00 годину Фото: Скрін

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