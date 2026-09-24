В Киеве раздались мощные взрывы: россияне массированно атакуют столицу баллистикой и "Цирконами"
В ночь на 24 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне нанесли ракетные удары по столице и Киевской области, запустив баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты типа "Циркон".
В связи с ракетной угрозой в ряде центральных, восточных, северных и южных областей объявлена воздушная тревога. Фокус передает, что известно об атаке.
О мощных взрывах, которые были слышны, в частности, на левом берегу столицы, около 01:00 сообщила корреспондентка Фокуса. Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киева, а мониторинговые каналы писали о запусках россиянами также гиперзвуковых "Цирконов", которые также летели на столицу.
Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил атаку на столицу. Он также добавил, что россияне наносят ракетные удары по Киевской области. Ранее чиновник предупреждал о признаках подготовки врага к баллистической атаке на Украину.
На данный момент неизвестно, сколько ракет применил враг для атаки на столицу в ночь на четверг. Мониторинговые каналы предполагают, что в общей сложности было применено около 10 баллистических ракет и "Цирконов".
Что известно о последствиях атаки на Киев
Через некоторое время мэр города Виталий Кличко сообщил, что последствия атаки отмечаются, в частности, в Соломенском районе Киева. Там после ударов поступил вызов медиков, бригада выехала.
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Напомним, в результате массированной атаки российских дронов на Киев 23 сентября пострадали более 40 человек.
Кроме того, в результате атаки РФ 23 сентября было разрушено здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное возле Центрального вокзала в Киеве.