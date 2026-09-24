В Киеве раздались мощные взрывы: россияне массированно атакуют столицу баллистикой и "Цирконами"

В ночь на 24 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне нанесли ракетные удары по столице и Киевской области, запустив баллистические ракеты и гиперзвуковые ракеты типа "Циркон".

В связи с ракетной угрозой в ряде центральных, восточных, северных и южных областей объявлена воздушная тревога. Фокус передает, что известно об атаке.

О мощных взрывах, которые были слышны, в частности, на левом берегу столицы, около 01:00 сообщила корреспондентка Фокуса. Воздушные силы предупреждали о движении баллистических ракет в направлении Киева, а мониторинговые каналы писали о запусках россиянами также гиперзвуковых "Цирконов", которые также летели на столицу.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 01:00 Фото: Скрін

Руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил атаку на столицу. Он также добавил, что россияне наносят ракетные удары по Киевской области. Ранее чиновник предупреждал о признаках подготовки врага к баллистической атаке на Украину.

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На данный момент неизвестно, сколько ракет применил враг для атаки на столицу в ночь на четверг. Мониторинговые каналы предполагают, что в общей сложности было применено около 10 баллистических ракет и "Цирконов".

Что известно о последствиях атаки на Киев

Через некоторое время мэр города Виталий Кличко сообщил, что последствия атаки отмечаются, в частности, в Соломенском районе Киева. Там после ударов поступил вызов медиков, бригада выехала.

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Напомним, в результате массированной атаки российских дронов на Киев 23 сентября пострадали более 40 человек.

Кроме того, в результате атаки РФ 23 сентября было разрушено здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное возле Центрального вокзала в Киеве.