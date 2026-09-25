БпЛА влучив у багатоповерхівку в Києві: нардеп заявив, що тривогу включили не одразу

Уранці 25 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу через дронову загрозу. У Печерському районі внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житловий будинок.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

О 07:58 у столиці оголосили жовтий рівень небезпеки та закликали мешканців пройти до найближчих укриттів. О 08:09 КМВА повідомила про пошкодження житлового будинку в Печерському районі та зазначила, що служби прямують на місце події.

О 08:25 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Згодом у КМВА повідомили про одного постраждалого.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що БпЛА влучив у багатоповерхівку в Печерському районі на рівні 7–10 поверхів.

Народний депутат Ярослав Железняк написав, що став свідком атаки. За його словами, близько 07:58 над ним пролетіла "ракета", судячи зі звуку, і перелетіла за кілька кварталів від нього.

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Пост Ярослава Железняка Фото: Скриншот

"Тільки через пару десятків секунд включилась повітряна тривога", — написав Железняк.

Він також зазначив, що поруч із місцем влучання є кілька шкіл, куди діти могли йти близько 08:00.

Між повідомленнями є розбіжність щодо типу повітряної цілі. КМВА та Кличко повідомляють про атаку БпЛА, тоді як Ярослав Железняк, який перебував неподалік, пише, що над ним пролетіла ракета.

Нагадаємо, вранці 25 вересня російські війська атакували Київ та Запоріжжя. У столиці зафіксували влучання у житлові та нежитлові будівлі, а в Запоріжжі пошкоджені два медичні заклади.

Нагадаємо, вночі 24 вересня у Києві пролунала серія потужних вибухів. Російські війська завдали удару по столиці та Київській області балістичними ракетами. Моніторингові канали також повідомляли про ймовірні пуски гіперзвукових ракет "Циркон".

Напередодні, 23 вересня, під час масованої атаки російських безпілотників на Київ постраждали 43 людини.

Того ж дня внаслідок російського удару була зруйнована неомодерністська будівля ринку "Шайба", що розташована неподалік Центрального вокзалу Києва.