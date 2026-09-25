В Киеве утечка локации стоила жизни ребенку: "Шахед" ударил в дом по расследованию о Киме (видео)

Попадание российского "Шахеда" в киевский дом, адрес которого накануне был обнародован в YouTube-расследовании о Виталии Киме, привело к гибели 14-летнего подростка и вызвало волну возмущения из-за утечки конфиденциальных данных.

Утром 25 сентября российский ударный беспилотник поразил 16-этажный жилой дом в Печерском районе Киева. Казалось бы, обычный киевский дом оказался под ударом, если бы не тот факт, что несколько дней назад его показали в расследовании о Виталии Киме. Таким образом, по оценкам экспертов и свидетелей события, российские войска целенаправленно нанесли удар по объекту, который"выделили" в медиапространстве незадолго до воздушной атаки.

В материале Bihus.Info речь шла о квартире площадью более 100 кв. м в ЖК "Новопечерские липки", которую летом 2025 года приобрела компания супруги министра по делам ветеранов Виталия Кима. Вместе с квартирой фирма приобрела парковочное место. Журналисты оценили стоимость квартиры без ремонта и парковочного места примерно в 350 тысяч долларов на момент покупки.

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Bihus.Info также отмечал, что журналисты несколько раз фиксировали возле комплекса автомобили, которые связывали с семьей Кима. В частности, речь идет о Volkswagen Touareg с подставными номерами, похожем на автомобиль, который арендует министр. Через несколько дней этот автомобиль выезжал из комплекса, а на пассажирском сиденье находился мужчина, похожий на Виталия Кима.

Сам Ким в комментарии Bihus.Info заявил, что не пользуется квартирой и парковочным местом в "Новопечерских липках", а квартира оформлена на компанию его жены.

Предупреждение Станислава Броневицкого

Бывший прокурор САП и адвокат Станислав Броневицкий после инцидента обратил внимание именно на риски публичного разглашения мест проживания или пребывания должностных лиц.

Он связал свою реакцию с расследованием Bihus.Info, обнародованным 21 сентября, в котором журналисты рассказали о квартире в ЖК "Новопечерские липки" и зафиксировали автомобили, которые, по их данным, могли быть связаны с семьёй министра по делам ветеранов Виталия Кима.

"Если вы что-то там "обнаружили" — поступайте так, чтобы человек такого статуса оставался по возможности инкогнито, а не афишируйте место его временного пребывания", — написал Броневицкий.

Он также подчеркнул, что "журналисты должны осознавать последствия разглашения местонахождения человека, на которого охотится враг". В то же время Броневицкий не утверждает и не приводит доказательств того, что российская атака была совершена именно из-за информации из расследования.

По словам адвоката, вместо публичного раскрытия таких данных журналисты могут обращаться в соответствующие органы в письменной форме.

В своём посте он назвал ситуацию "эпохой ютуб-подозрений, навешивания ярлыков, безальтернативного содержания под стражей, танцев на костях и обливания грязью задолго до решения суда" и заявил, что разглашение местоположений может создавать опасность не только для должностного лица, но и для людей, находящихся рядом.

Подробности обстрела многоэтажного дома на Печерске

Утром 25 сентября 2026 года российский ударный беспилотник поразил 16-этажный жилой дом в Печерском районе Киева. По данным Национальной полиции, удар произошел около 08:00, БПЛА попал в здание на уровне 10–11 этажей.

В результате взрыва возник пожар на площади около 100 кв. метров, были повреждены конструкции между этажами, выбиты окна и повреждены около 30 квартир, а также припаркованные во дворе автомобили.

Во время тушения пожара спасатели ГСЧС обнаружили тело 14-летнего мальчика. Позже стало известно, что подросток имел израильское гражданство.

Кроме того, по меньшей мере семеро жильцов дома получили ранения, а информация о количестве пострадавших в течение утра уточнялась. В целом после утренней атаки в Киеве Кличко сообщил о девяти пострадавших, восемь из которых были госпитализированы, семеро — именно из Печерского района. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Атака на Печерский район стала частью массированного обстрела Киева 25 сентября, в ходе которого разрушениям и повреждениям подверглись также Соломенский, Подольский и Шевченковский районы. В частности, в Соломенском районе обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом, также были повреждены нежилые сооружения, а в Подольском районе зафиксировали попадание в нежилое здание.

Напомним, Виталий Ким заявил, что для большинства украинцев победа в войне означает прежде всего возвращение к мирной жизни и безопасности, которыми страна наслаждалась до вторжения. В то же время он подчеркнул важность территориального вопроса и призвал не допустить повторения ошибок политики умиротворения 1930-х годов.