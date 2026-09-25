Утренняя атака на Киев: на Печерске погиб 14-летний парень, РФ во второй раз ударила по центру (фото)

Утром 25 сентября россияне нанесли удар с помощью дрона по жилому многоэтажному дому в Киеве. Погиб 14-летний мальчик, ещё девять человек получили ранения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, пожар на месте уже потушен, а спасатели продолжают устранять последствия нападения.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что по состоянию на 10:28 в столице насчитывалось девять пострадавших, восемь из них госпитализированы. Семь раненых находятся в Печерском районе.

Кроме того, в Шевченковском районе зафиксировано попадание БПЛА в пятиэтажное нежилое здание. По предварительным данным, там также есть пострадавшие.

Зеленский отметил, что с начала суток под российскими атаками находились восемь областей. В Одессе один человек погиб в результате повторного удара по почтовому терминалу, а в Запорожье россияне нанесли удар по медицинской клинике, когда там находились люди. О пострадавших также сообщали в Сумской и Николаевской областях.

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Нападение на Киев Фото: ГСЧС

Президент заявил, что Украина проинформировала партнеров о риске дальнейшей эскалации со стороны России к зиме, если давление не будет усилено. По его словам, для эффективной работы дипломатии необходимо обеспечивать выполнение санкций США и ужесточать ограничения со стороны Европы.

Нападение на Киев Фото: ГСЧС

Напомним, утром 25 сентября российские войска атаковали Киев с помощью беспилотников. В Печерском районе БПЛА попал в жилой многоэтажный дом, в результате чего погиб 14-летний подросток, ещё девять человек получили ранения.

Кроме того, утром 25 сентября российские войска нанесли удары по Киеву и Запорожью. В столице были зафиксированы попадания в жилые и нежилые здания, а в Запорожье повреждения получили два медицинских учреждения.

В ночь на 24 сентября в Киеве прогремела серия мощных взрывов. Россияне нанесли удар по столице и Киевской области с помощью баллистических ракет. Мониторинговые каналы также сообщали о возможном применении гиперзвуковых ракет "Циркон".

23 сентября в ходе массированной атаки российских дронов на Киев пострадали 43 человека, ещё двое погибли.

В тот же день российский удар разрушил здание рынка "Шайба" в стиле неомодернизма, расположенное недалеко от Центрального вокзала Киева.