Ранкова атака на Київ: на Печерську загинув 14-річний хлопець, РФ вдруге вдарила по центру (фото)

Росіяни вранці 25 вересня атакували дроном житлову багатоповерхівку в Києві. Загинув 14-річний хлопець, ще дев’ятеро людей постраждали.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, пожежу на місці вже загасили, а рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 10:28 у столиці було дев’ять постраждалих, восьмеро з них госпіталізовані. Семеро поранених перебувають у Печерському районі.

Також у Шевченківському районі зафіксували влучання БпЛА у п’ятиповерхову нежитлову будівлю. Попередньо, там також є постраждалі.

Зеленський зазначив, що від початку доби під російськими атаками перебували вісім областей. В Одесі одна людина загинула через повторний удар по поштовому терміналу, а в Запоріжжі росіяни вдарили по медичній клініці, коли там перебували люди. Про постраждалих також повідомляли на Сумщині та Миколаївщині.

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Атака на Київ Фото: ДСНС

Президент заявив, що Україна поінформувала партнерів про ризик подальшої ескалації з боку Росії до зими без посилення тиску. За його словами, для роботи дипломатії необхідно реалізовувати санкції США та посилювати обмеження з боку Європи.

Атака на Київ Фото: ДСНС

Нагадаємо, вранці 25 вересня російські війська атакували Київ безпілотниками. У Печерському районі БпЛА влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого загинув 14-річний хлопець, ще дев’ятеро людей постраждали.

Також вранці 25 вересня російські війська завдали ударів по Києву та Запоріжжю. У столиці зафіксували влучання у житлові та нежитлові будівлі, а в Запоріжжі пошкоджень зазнали два медичні заклади.

У ніч проти 24 вересня в Києві пролунала серія потужних вибухів. Росіяни атакували столицю та Київську область балістичними ракетами. Моніторингові канали також заявляли про ймовірне застосування гіперзвукових ракет “Циркон”.

23 вересня під час масованої атаки російських дронів на Київ постраждали 43 людини, ще двоє людей загинули.

Того ж дня російський удар зруйнував неомодерністську будівлю ринку “Шайба”, розташовану неподалік Центрального вокзалу Києва.