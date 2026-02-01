"Для украинцев победа — это просто жить, как до вторжения": Ким о цене мира и будущем страны

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что для большинства украинцев победа в войне с Россией означает не границы, а возвращение к нормальной жизни, которая была до начала вторжения.

В интервью The Independent накануне Форума прифронтовых городов и общин 2026 года Виталий Ким поделился своим видением мирного урегулирования и будущем Украины. Ключевым для начальника Николаевской ОВА является возвращение к мирной жизни и гарантии безопасности для граждан Украины.

"Для меня лично победа — это наши границы 1991 года, когда люди были счастливы и не гибли, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я думаю, победа — это просто прекращение войны и некоторые гарантии безопасности на будущее, чтобы наши дети могли жить так, как мы жили до вторжения", — рассказал Ким.

По его словам, победа для украинских граждан — это "жизнь, как она была до вторжения". И хотя территориальный вопрос не менее важен, жизнь людей важнее.

"Земля важна, но все же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра", — добавил чиновник.

Позиция Кима, отмечает издание, отражает сдвиг фокуса со споров о территориях к вопросам гарантий безопасности и сохранения человеческого потенциала Украины. При этом он предостерег западных союзников от повторения политики умиротворения 1930-х годов, напомнив о провале стратегии Невилла Чемберлена. Речь идет о нынешних инициативах по формированию так называемой "Коалиции желающих", которые могут повторить ошибки прошлого.

"Это не наша собственная проблема в Украине. С моей точки зрения, это разные войны между авторитарными и демократическими странами, между властью силы и властью правил", — считает Ким.

Он также скептически отнесся к идее, что Украина может просто "переждать" Россию до экономического коллапса. По его мнению, у Москвы есть еще время, а у Киева — нет.

"Мы измотаны, и в первую очередь речь идет не об оружии, не о ракетах, а о людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все измотаны. Наши солдаты не могут воевать от четырех до десяти лет", — подчеркнул глава ОВА.

Вместе с тем Ким убежден, что благодаря "непредсказуемости" американского президента Дональда Трампа, экономической и физической силы Россию все же возможно остановить.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 января заявил, что Киев готов к любым форматам встречи с Москвой и Вашингтоном. Однако территориальные вопросы можно решить только при личной встрече с главой Кремля Владимиром Путиным.