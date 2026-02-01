"Для українців перемога — це просто жити, як до вторгнення": Кім про ціну миру і майбутнє країни

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що для більшості українців перемога у війні з Росією означає не кордони, а повернення до нормального життя, яке було до початку вторгнення.

В інтерв'ю The Independent напередодні Форуму прифронтових міст і громад 2026 року Віталій Кім поділився своїм баченням мирного врегулювання та майбутнього України. Ключовим для начальника Миколаївської ОВА є повернення до мирного життя та гарантії безпеки для громадян України.

"Для мене особисто перемога — це наші кордони 1991 року, коли люди були щасливі й не гинули, але всі дуже втомилися. Тому для українського народу, я думаю, перемога — це просто припинення війни і деякі гарантії безпеки на майбутнє, щоб наші діти могли жити так, як ми жили до вторгнення", — розповів Кім.

За його словами, перемога для українських громадян — це "життя, як воно було до вторгнення". І хоча територіальне питання не менш важливе, життя людей важливіше.

"Земля важлива, але все ж люди важливіші, і ситуація така, що ми не знаємо, що буде завтра", — додав чиновник.

Позиція Кіма, зазначає видання, відображає зрушення фокусу зі суперечок про території до питань гарантій безпеки та збереження людського потенціалу України. При цьому він застеріг західних союзників від повторення політики умиротворення 1930-х років, нагадавши про провал стратегії Невілла Чемберлена. Йдеться про нинішні ініціативи з формування так званої "Коаліції охочих", які можуть повторити помилки минулого.

"Це не наша власна проблема в Україні. З мого погляду, це різні війни між авторитарними та демократичними країнами, між владою сили і владою правил", — вважає Кім.

Він також скептично поставився до ідеї, що Україна може просто "перечекати" Росію до економічного колапсу. На його думку, у Москви є ще час, а у Києва — ні.

"Ми виснажені, і насамперед ідеться не про зброю, не про ракети, а про людей. У нас усього 40 мільйонів людей, і всі виснажені. Наші солдати не можуть воювати від чотирьох до десяти років", — підкреслив глава ОВА.

Водночас Кім переконаний, що завдяки "непередбачуваності" американського президента Дональда Трампа, економічній та фізичній силі Росію все ж таки можливо зупинити.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів зустрічі з Москвою і Вашингтоном. Однак територіальні питання можна вирішити тільки під час особистої зустрічі з главою Кремля Володимиром Путіним.