Атака РФ на Киев унесла жизнь 14-летнего подростка из Израиля: реакция посольства (фото)

По данным спасателей, в Печерском районе Киева молодой парень получил ранения, несовместимые с жизнью.

В результате российского обстрела Киева погиб 14-летний подросток, имевший израильское гражданство. Об этом сообщает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на Министерство иностранных дел страны и местные власти.

По данным издания и украинских спасательных служб, трагедия произошла во время очередной воздушной атаки на украинскую столицу. В результате попадания обломков и разрушений гражданской инфраструктуры молодой человек получил ранения, несовместимые с жизнью. Израильская сторона не обнародовала имя молодого человека. Кстати, мать погибшего также пострадала во время атаки и была эвакуирована для оказания медицинской помощи.

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Удар, вероятно, нанесённый дроном, попал в дом семьи в центре Печерского района Киева около 8:00 утра по местному времени.

По информации The Jerusalem Post, семья парня ранее переехала в Израиль, а около 20 лет назад вернулась в Украину. Издание отмечает, что эта информация на данный момент известна со слов израильской стороны.

В Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили факт гибели своего гражданина.

В Министерстве иностранных дел Израиля подтвердили факт гибели своего гражданина Фото: Скриншот

Посольство Израиля в Украине поддерживает связь с семьёй погибшего подростка и оказывает необходимое консульское содействие в организации репатриации тела. После сообщения о гибели подростка к работе с семьёй присоединились израильский консул в Киеве, Федерация еврейских общин Украины и представители Хабада.

В Федерации еврейских общин Украины (FJCU) выразили соболезнования семье погибшего. Кроме того, FJCU осудила российскую атаку, заявив, что "это пятый сезон Высоких праздников, проходящий в тени войны, и общины стремятся сохранить ощущение нормальности посреди этой невероятной реальности".

Что известно об атаке на Киев 25 сентября

Утром 25 сентября 2026 года Россия атаковала Киев ударными беспилотниками. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Печерском районе: около 08:00 российский БПЛА попал в 16-этажный жилой дом, повредив его на уровне верхних этажей, где возник пожар и произошли разрушения. По данным полиции и КГВА, погиб 14-летний подросток, ещё как минимум семь человек пострадали.

Разрушенный дом в Печерском районе Киева после удара дрона РФ Фото: ГСЧС

Утренняя атака не ограничилась Печерском:

в Соломенском районе обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом, а также возникли возгорания возле нежилых зданий;

обломки БПЛА упали на 25-этажный жилой дом, а также возникли возгорания возле нежилых зданий; в Подольском районе повреждено шестиэтажное нежилое здание, где произошёл пожар;

повреждено шестиэтажное нежилое здание, где произошёл пожар; в Шевченковском районе было зафиксировано повреждение нежилого здания.

В течение дня Киев подвергся ещё нескольким волнам атак с применением дронов и ракет, в результате чего в разных районах столицы были зафиксированы повреждения и пострадавшие.

По обновленным данным мэра Виталия Кличко, по состоянию на вечер погибли семь человек, ещё 43 получили ранения, в том числе дети.

Украинские правоохранители и экстренные службы продолжают фиксировать последствия вражеского удара и документировать очередное военное преступление российских войск против гражданского населения.

Напомним, что 25 сентября в Киеве в результате воздушных ударов оккупантов уже погибли пять человек, четверо из которых — в результате удара дрона по дата-центру в Соломенском районе.

Кроме того, мы сообщали, что атака затронула также MiroHost и Cityhost: украинский дата-центр, в котором размещались ресурсы MiroHost, был уничтожен, а Cityhost потерял часть оборудования и приступил к развертыванию резервных копий на серверах за рубежом.