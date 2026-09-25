Атака РФ на Київ забрала життя 14-річного підлітка з Ізраїлю: реакція посольства (фото)

За даними рятувальників, у Печерському районі Києва хлопець зазнав поранень, несумісних із життям.

Унаслідок російського обстрілу Києва загинув 14-річний підліток, який мав громадянство Ізраїлю. Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel з посиланням на Міністерство закордонних справ країни та місцеву владу.

За даними видання та українських рятувальних служб, трагедія сталася під час чергової повітряної атаки на українську столицю. Внаслідок влучання уламків та руйнувань цивільної інфраструктури хлопець зазнав поранень, несумісних із життям. Ізраїльська сторона не оприлюднила ім'я хлопця. До речі, мати загиблого хлопця також постраждала під час атаки та була евакуйована для надання медичної допомоги.

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Удар, ймовірно, спричинений дроном, влучив у будинок сім'ї в центрі Печерського району Києва близько 8:00 ранку за місцевим часом.

За інформацією The Jerusalem Post, сім'я хлопця раніше переїжджала до Ізраїлю, а близько 20 років тому повернулася в Україну. Видання зазначає, що ця інформація наразі відома зі слів ізраїльської сторони.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили факт загибелі свого громадянина.

У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю підтвердили факт загибелі свого громадянина Фото: Скриншот

Посольство Ізраїлю в Україні перебуває на зв'язку з родиною загиблого підлітка та надає необхідне консульське сприяння для організації репатріації тіла. Після повідомлення про загибель підлітка до роботи з родиною долучилися ізраїльський консул у Києві, Федерація єврейських громад України та представники Хабаду.

У Федерації єврейських громад України (FJCU) висловили співчуття родині загиблого. Крім того, FJCU засудила російську атаку, заявивши, що "це п'ятий сезон свят Високих свят, проведений у тіні війни, і громади прагнуть зберегти відчуття нормальності посеред цієї неймовірної реальності".

Що відомо про атаку на Київ 25 вересня

Уранці 25 вересня 2026 року Росія атакувала Київ ударними безпілотниками. Найбільш тяжкі наслідки зафіксували у Печерському районі: близько 08:00 російський БпЛА влучив у 16-поверховий житловий будинок, пошкодивши його на рівні верхніх поверхів, де виникла пожежа та сталися руйнування. За даними поліції та КМВА, загинув 14-річний хлопець, ще щонайменше семеро людей постраждали.

Зруйнований будинок у Печерському районі Києва після удару дрона РФ Фото: ДСНС

Атака вранці не обмежилася Печерськом:

у Солом’янському районі уламки БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок, а також виникли займання біля нежитлових споруд;

уламки БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок, а також виникли займання біля нежитлових споруд; у Подільському районі пошкоджено шестиповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа;

пошкоджено шестиповерхову нежитлову будівлю, де сталася пожежа; в Шевченківському районі було зафіксовано пошкодження нежитлової будівлі.

Упродовж дня Київ зазнав ще кількох хвиль атак із застосуванням дронів і ракет, через що пошкодження та постраждалих фіксували в різних районах столиці.

За оновленими даними мера Віталія Кличка, станом на вечір загинули семеро людей, ще 43 були поранені, серед них діти.

Українські правоохоронці та екстрені служби продовжують фіксувати наслідки ворожого удару й документувати черговий воєнний злочин російських військ проти цивільного населення.

Нагадаємо, у Києві 25 вересня внаслідок повітряних атак окупантів вже загинули п’ятеро людей, четверо з яких — після удару дрона по дата-центру в Солом’янському районі.

Також ми писали, що атака також зачепила MiroHost і Cityhost: український дата-центр, де розміщувалися потужності MiroHost, було знищено, а Cityhost втратив частину обладнання та почав розгортати резервні копії на серверах за кордоном.